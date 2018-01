Karolína Gudasová se po porodu opět vrací do muzikálu Mefisto

Spánek po obědě může uškodit zdraví? Není to dobrý nápad, varují lékaři

Od premiéry muzikálu Mefisto už uplynul více než rok. Krásná herečka Karolína Gudasová v něm ztvárnila roli Markétky, poté si však dala od hraní pauzu. Narodila se jí totiž dcera Emilka. Nyní se zpěvačka po osmi měsících opět vrací do divadla.

Muzikál Zdeňka Zelenky a Daniela Bartáka od své premiéry sklízí jeden úspěch za druhým. Přestože Karolína Gudasová ještě kojí, nemůže se dočkat, až se do roli Markétky vrátí. Objeví se zde již začátkem února. Herečka navíc do divadla pojede asi rovnou z letiště. Vrací se totiž po delší době z Ameriky, kde střídavě žije se svým partnerem, hokejistou Michalem Neuvirthem.

Karolína Gudasová v muzikálu Mefisto (foto: muzikál Mefisto) | foto: Orca

„Strašně moc se na Mefista těším, ale zároveň mám respekt. Bude to přeci jen zvláštní, po takové době být zase na jevišti. Plánuji si to ale užít. Navíc je tam moc prima parta, takže se těším i na své kolegy, holky z company, maskéry… Jak to tak vypadá, tak se těším fakt na celý soubor,“ svěřila se herečka.

Přestože si svou roli Markétky Karolina pamatuje, přípravu nechce nijak podcenit. „Určitě si roli pamatuji, ale příprava musí být. Cvičím hlasivky, pročítám scénář. Nechci nechat nic náhodě. Chci se vrátit tak, aby nikdo nepoznal, že jsem měla pauzu.“

Michal s Emilkou (foto: archiv Karolíny Gudasové) | foto: Orca

Kromě důkladné přípravy musí herečka myslet ale i na to, jak to bude s hlídáním malé Emilky, zatímco bude na jevišti. „Výhoda života v Čechách je ta, že tu máme dvě babičky, takže budou hlídat a obě dvě se na to moc těší. A určitě poprvé bude se mnou a druhý den se uvidí,“ svěřila se, jak mají vymyšlené hlídání dcerky.

„Stále plně kojím a ještě chvíli snad budu. Doufám ale, že mezi písněmi kojit nebudu a budu se moci stoprocentně soustředit na výkon. Když jsme ve státech, tak chodí malá spát kolem sedmé a pak kojím až v šest ráno. Ale bůhví jak bude zvládat časový posun. Když bude potřeba, tak ji nakojím o přestávce.“

Herečka pochází z hokejové rodiny. V Americe žije i její bratr Radko Gudas, který hraje za stejný tým, jako její přítel. Do Čech se ale rádi vrací. Bývají tu hlavně v létě, tedy mimo hokejovou sezonu. Ten, kdo by rád Karolinu viděl naživo a nestihl únorová představení, ale zoufat nemusí. „V Čechách budu teď dvanáct dní a pak až zase v dubnu, kdy budu opět hrát Mefista. A do konce sezóny hraji hned několikrát.“