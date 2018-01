Významný slovenský režisér uvedl novelu Petr a Lucie v Moravském divadle Olomouc

To nejhorší Evropu teprve čeká. Obří migrační vlna s sebou přinese miliony uprchlíků

Debatu prezidentských kandidátů sledovala i ruská média. Co je zaujalo v duelu Zemana s Drahošem?

Zavřené obchody i v neděli? Není to nereálné

Moravské divadlo Olomouc vstoupilo do nového roku premiérou slavné novely Romaina Rollanda Petr a Lucie. Jedno z nejkrásnějších děl světové literatury dvacátého století zde uvedl významný slovenský režisér Marián Pecko.

„To, že u nás v této sezoně bude režírovat pan Pecko, jsem věděl už dlouho dopředu, takže titul jsme hledali společně až posléze. Vybírali jsme téměř půl roku a ve hře bylo asi pět variant, jenže mě pak napadlo, že máme v šuplíku ještě text na Petra a Lucii, který na přání mě a Michaely Doleželové asi před deseti lety zdramatizovala Jana Pithartová. Celou tu dobu jsme si přáli ho někde uvést ve své režii. Bylo těžké potlačit vlastní ega, ale jsem rád, že se nám to podařilo a my jsme tento scénář podstoupili panu Peckovi, který ho s radostí přijal. To, že v našem divadle může pan Pecko režírovat, je pro mě obrovská událost,“ říká šéf olomoucké činohry Roman Vencl v tiskové zprávě.

Petr a Lucie (foto: Daniel Schulz) | foto: Moravské divadlo Olomouc (MDO)

Novela držitele Nobelovy ceny vyšla v roce 1920. U nás ji uvedlo několik divadel v komorních dramatizacích (například v Liberci, Uherském Hradišti nebo Karlových Varech), dočkala se ale i podoby rockové opery, kterou v roce 2010 uvedl v Praze Dušan Rapoš.

Marián Pecko s olomouckou činohrou spolupracuje poprvé. „Nabídku uvést Petra a Lucii jsem rád přijal. Poté mi teprve začaly docházet ty magické souvislosti. Tento rok nás čeká stoleté výročí od konce první světové války a premiéru budeme mít na konci ledna, tedy v době, ve které se začíná odvíjet příběh Petra a Lucie. Je to dílo, které je potřeba v dnešní době uvádět a připomínat tak divákům, že válka není slučitelná se životem,“ doplnil režisér Pecko, který je zakladatelem a dlouholetým uměleckým šéfem Bábkového divadla na Rázcestí v Banské Bystrici. Čeští diváci ho mohou znát z inscenací, které nastudoval v Ostravě, Hradci Králové či Pardubicích.

Marek Pešl a Kristýna Krajíčková v inscenaci Petr a Lucie (foto: Daniel Schulz) | foto: Moravské divadlo Olomouc (MDO)

V titulních rolích se představí spolužáci z Janáčkovy konzervatoře Marek Pešl a Kristýna Krajíčková. „Mám poprvé možnost spolupracovat s Mariánem Peckem a je to pro mě velká čest a příležitost. Už měsíc před zahajovací zkouškou jsem si knihu Petr a Lucie koupil v knihkupectví a ještě ten den jsem ji přečetl jedním dechem. Zaujal mě naprosto přímý děj, který odkazuje na první světovou válku a taky na první a bohužel nešťastnou lásku z pohledu sedmnáctiletého chlapce. Ten vyrůstá ve velice zvláštní rodině, která se nikdy neodvážila samostatného myšlení a ani ji nenapadlo, že něco takového je možné. Petr je obklopován ponurou náladou války a bohužel i zmíněné rodiny, takže je na všechno sám, ale vše se pro něj změní, když potká Lucii,“ uvedl Pešl.

„S novelou Petr a Lucie jsem měla tu čest seznámit se už na konzervatoři během hodin českého jazyka. Když jsem později zjistila, že dostanu příležitost vdechnout oné Lucii život a možnost přenést ji společně s Markem na jeviště, postupně jsem se do onoho příběhu zamilovávala víc a víc. Doufám, že během dlouhé cesty, která premiérou nekončí, se mi podaří dostat se Lucii pod kůži,“ doplnila Krajíčková.

Petr Kubes a Vladimíra Včelná v inscenaci Petr a Lucie (foto: Daniel Schulz) | foto: Moravské divadlo Olomouc (MDO)

V inscenaci se objevily dva páry titulních hrdinů – vedle toho původního i dvojice ze současného světa. „Starší dvojici vymyslel pan režisér Pecko a mně se ten nápad moc líbí. Jsou to Petr a Lucie našich dní, tedy sto let po skončení první světové války. Vnášejí do známého stoletého příběhu nové napětí. Stejně jako Rollandovi mladí milenci cítí, že láska je největším darem života. Ale že je ve světě výbušného násilí v neustálém ohrožení,“ uvedla dramaturgyně Jana Pithartová.

Tento druhý pár ztvárnili Petr Kubes a Vladimíra Včelná. „Současná Lucie je zralá žena, která má za sebou více zkušeností. Proto i do vztahu nevstupuje tak bezhlavě jako mladá Lucie. Jelikož jde o roli, která v původní novele není, mohli jsme ji s panem režisérem vést libovolným směrem. To se často nestává, hrát roli, o které nevíte, kam dojde. To je svým způsobem nejtěžší a taky vlastně nejzajímavější. S Petrem Kubesem jsme na jevišti po celou dobu představení, ať už jako komentátoři, pozorovatelé nebo alter ega mladého páru,“ popsala Včelná.

V rolích členů Petrovy rodiny se představí Ivana Plíhalová, Michal Przebinda a umělecký šéf olomoucké činohry Roman Vencl, který si tak plní hned dva sny. „Hraji v Petrovi a Lucii, což je má nejoblíbenější knížka, a ještě k tomu mě režíruje pan Pecko, což jsem si přál už od svých osmnácti let,“ shrnul.

Premiéra inscenace Petr a Lucie se konala v pátek 19. ledna 2018.