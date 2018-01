Do foyer jako do vlaku. Divadlo Bolka Polívky zve na novou výstavu

Jak je to s uprchlíky v Česku? Je třeba říct pravdu, míní europoslanec Niedermayer

Cesta vlakem udivené švadlenky. Tak zní název nové výstavy, která zaplní foyer Divadla Bolka Polívky. Od pátku 2. února si zde můžete prohlédnout obrazy malířky Violy Kučerové.

Viola Kučerová: Údolím k tobě | foto: Divadlo Bolka Polívky

Brněnská rodačka studovala SUPŠ v Brně, grafický obor u Dalibora Chatrného a Antonína Odehnala a poté pokračovala ve studiu výtvarné výchovy a dějepisu na PDF MU. Učila na základní škole a v SVČ Lužánky. Volné tvorbě se věnuje od roku 1997.

„Výstavu jsem pojala jako jízdu vlakem. Když vstoupíte do foyer Divadla Bolka Polívky a přilehlých prostor, ve kterých výstava probíhá, jako byste nastoupili do vlaku. A při čekání na představení se procházíte, povídáte si a občas vykouknete z okna vlaku a zahlédnete krajinu. Podíváte-li se za chvíli, už je tam jiná, často s náznakem příběhu. Možná z okna nahlédnete i do dílny alchymisty nebo spatříte udivenou švadlenku. Proč je vlak věnován právě jí, prozradím třeba na vernisáži,“ zve návštěvníky Viola Kučerová.

Vernisáž se uskuteční 2. února v 17.30 v Divadle Bolka Polívky v Brně.