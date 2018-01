Eso v rukávu České televize? Film Marie Terezie netrumfuje

Celý snímek se odvíjí od dvou zásadních okamžiků v životě mladé císařovny - jedním je příběh dětské lásky s Františkem Štěpánem Lotrinským, druhým pak její nástup na trůn a získání titulu uherské královny

Hned v prví díle se ocitáme se na počátku 20. let 18. století někde v pražských zahradách. Tehdy nejstarší dcera Karla VI. upadne při tanci a o devět let starší budoucí vévoda lotrinský ji vezme do náručí. Je to počátek jejich velké lásky. Dokonce mladičká Marie Terezie, kterou zajímavě ztvárnila Marie-Louise Stockingerová, překoná všechny mocenské machinace habsburského politika Evžena Savojského , v podání skvělého Karla Markovicse, později i konzervativní postoj tehdejšího královského dvora. Navzdory všem se rozhodne stát rakouskou panovnicí a v podstatě asi jen proto, aby si mohla vzít svého milovaného Františka Štěpána Lotrinského. Toho si se specifickým přístupem zahrál Vojta Kotek.

Obsazení tohoto herce bylo dobrým tahem. Svého úkolu se zhostil se ctí. Záletného monarchu hraje velmi přirozeně a s elegancí sobě vlastní. Sám představitel této rozporuplné postavy se v médiích k tomu vyjádřil: "Pořád jsem přemýšlel, jak to tam dostat, snažil jsem se ho hrát tak, že to nebyl úplně takový pitomec,“ brání Štěpána Lotrinského Kotek. Nad zprvu idylickém manželství se ovšem začnou brzy stahovat mraky, což je patrné zejména v druhé části této minisérie.

V druhém dílu na scénu totiž vstupuje vlivný uherský šlechtic Mikuláš I. Esterházy z Galanty, elegantní muž prudké a vášnivé povahy, který se do Rézi,familiérním, filovém označení Marie Terezie, bouřlivě zamiluje. Náhle tak musí hlavní hrdinka řešit těžké dilema. Uhři jsou jediní, kteří mohou pomoci zachránit těžce zkoušené Rakousko před nepřátelskou invazí. Mikoláš však za to žádá víc než jen Rézino přátelství. Chce její rozvod a lásku. Ona se pokusí pro svou vlast "obětovat", ale láska to není. Ta už přece byla! To hrdého uherského bouřliváka urazí a zdrtí. Opravdu totiž Marii Terezii miloval. V tomto okamžiku následuje rafinovaná plesová scéna, kde má Marie Terezie pochopit, jak moc ranila svého obdivovatele a odhalí skutečnou povahu jejího muže. Zde možná divák na okamžik znejistil, zda náhodou nesleduje jeden z příběhů "nezkrotné Angeliky".

V následujících scénách Marie Terezie jakoby ocení pravé Mikolášovy kvality a jede do jeho vlasti, kde přesvědčí svou pokorou všechny shromážděné Uhry a omluví se za své jednání a ti jí za to gentlemansky přispěchají na pomoc v boji proti nepřátelům. Marie Terezie se tak vrací domů, život jde dál. Manželství se jeví idylické. Vzejde z něj dalších 12 potomků. Po manželově následném úmrtí však odjíždí na několik měsíců do Esterházyho vlasti - na jeho panství.

A tady možná nastává trochu problém tohoto ambiciózního projektu. Ano, má postavy, dokonce i lovestory, zápletku. Ale zejména v druhém díle, který zachycuje jen dva roky v životě tak významné panovnice,nalezneme zbytečně rozvleklou stopáž, místy až nudnou. Možná by stálo za to se podrobněji zabývat psychologií jiných klíčových postav. Právě například matka Marie Terezie Alžběta Kristýna (tu ztvárnila Zuzana Stivínová) by pro autory byla jistě zajímavým objektem a možna by bylo dobré více vysvětlit její úlohu v celém příběhu. Přesto je nutné říci, že ženské postavy jsou ve scénáristickém pojetí Mirky Zlatníkové mnohem propracovanější než jejich mužské protějšky, což není vůbec na škodu. Navíc se autorka scénáře staví k celému příběhu s nebývalou dávkou humoru, který pak tak na diváka působí jako současné romantická komedie, jejíž hrdiny někdo oblékl do barokních kostýmů. Sama scénáristka k tomu dodala: ,,Marie Terezie byla jedna z prvních, která mužům ukázala, že mít děti, lásku a zároveň velkou kariéru je pro ženy možné. Tenkrát byl její životní postoj opravdu mimořádný. Měla výbornou kariéru, ale zároveň s Františkem Lotrinským fungovali jako rodina, která byla pořád spolu. V tom mi to přijde inspirativní i v současnosti."

Obecně výprava a kostýmy si jistě zaslouží velkou jedničku. Vše je propracované. Celkově bylo použito 2200 kostýmů, 500 paruk a 2500 komparzistů. Natáčelo se zejména na zámku v Kroměříži, ale i v jižním Toskánsku. Scénář je psaný ve čtyřech jazycích, protože dílo vzniklo v koprodukci České televize s Rakouskem, Slovenskem a Maďarskem. Jedná se dokonce o největší koprodukci v celé historii a za vším stojí příběh jediné vládnoucí ženy, které se povedlo usednout na český trůn právě před tři sta lety. Bezesporu se v historii České televize jedná o ojedinělý projekt, který si zaslouží uznání.

Celý film končí korunovací Marie Terezie Uherskou královnou. Slavná a pro laiky nejznámější školská reforma se tedy ve filmu neobjeví!

Celkové hodnocení: 70 %

MARIE TEREZIE

historická minisérie

ČR / SK / Rakousko / Maďarsko, 2017, 2×100 min

Režie: Robert Dornhelm

Scénář: Mirka Zlatníková

Hrají: Marie-Luise Stockingerová, Zuzana Stivínová, Karl Markovics, Fritz Karl, Vojtěch Kotek, Vladimír Javorský a další.