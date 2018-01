Ať nám tečou slzy, ať se usmíváme a cítíme lásku. Do kin míří zoufalé ženy, které dělají zoufalé věci

Bulharsko podle Junckera patří do schengenu i do eurozóny

V úvodu knihy Zoufalé ženy dělají zoufalé věci najdeme tento citát Senecy: "Ať tekou slzy, ale ať také přestanou, ať vycházejí vzdechy z hloubi tvého srdce, ale ať také skončí." Tato citace jakoby přesně definuje to, co by potenciální divák měl po shlédnutí filmu Zoufalé ženy dělají zoufalé věci prožívat.

Autorka této kouzelné a usměvavé knihy Halina Pawlowská napsala ke snímku i scénář. "Když jsem dostala nabídku od producentů na jeho zfilmování, potěšilo mě to. Byla jsem ale najednou starší a něco jsem viděla v úplně jiném světle. A tak se přihodilo, že scénář vychází z mých dvou knih," říká Pawlovská.

Již v minulosti získala Halina Pawlowská za scénář k filmu Díky za každé nové ráno získala Českého lva. Uvidíme, co na to Český lev řekne letos?

V roli Olgy se představí Klára Issová. Ta ke své hlavní roli Olinky podotkla: Role Olinky pro mne byla velmi zajímavá právě proto, že sledujeme život jedné ženy od jejího mládí až po dospělost. Proto jsem si o Olince vytvořila ucelenou představu, o jejím charakteru, dětství. Jaké jsou její kladné i záporné vlastnosti, její vlastní překážky, komplexy. Co má ráda, v co věří, co jsou její přání a tužby. Z toho jsem pak vycházela, takže žádná z poloh pro mne pak nebyla cizí. Měla jsem pro Olinku pochopení v každém věku a jen jsem se ji snažila věrohodně zahrát."

Jsme jistě zvědaví na to, jak se to Kláře Issové povedlo. Už ve snímku Všechno nebo nic přesvědčila řadu diváků, že její komediální talent nelze přehlédnout.

Je třeba uvést, že hlavní hrdinka Olinka touží najít pravou lásku.A není to vůbec jednoduché, možná i proto, že ani Olga není jednoduchá. Má se svým milostným životem velké plány, které jsoudoplněny o její přebujelou fantazii. Městečko, kde se narodila, ji pro realizace milostných představ a snů nestačí. A tak se přemístí do velkoměsta.I zde ji to pomyslné štěstí stále uniká. Ve zmiňované knize čteme:" Když mi bylo dvaavacet, chtěla jsem začít žít jinak. Odjela jsem proto do šedého velkoměsta. Začal jsem prodávat v největším obchodním domě." Nejprve totiž prodává v dámském prádle, kde obslouží přes tři tisíce žen, než se stane zázrak a přijde ON! Ten první a pravý! To si aspoň Olga myslí do okamžiku, než ho přistihne při nevěře! Navíc Olga studuje psychologii, a vše má jakoby teoreticky zvládnuté...přece!

Ale? Praxe je ovšem jiná. Zažívá tak vyhrocené situace, že i věhlasný psycholog a veleúspěšný terapeut by odevzdali svá osvědčení a před vším utekli. Podobných situací nás určitě čeká mnoho, vždyť původní námět je jakousi studnicí inspirace. Určitě se ale můžeme těšit na komedii, kde své místo má hlavně láska a to se všemi přívlastky: nádherná, pravá, nešťasná, nenaplněná, plná omylů. Prostě ta, která nám říká, že to nikdy nemáme vzdát. Nikdy! A to je asi hlavním poselstvím celého snímku! Navíc s notnou dávkou humoru.

Režisér filmu Filip Renč dodává, že půjde navíc o komedii a "více crazy a v mexickém duchu." Nechme se tedy překvapit. S režisérem Renčem se Halina Pawlowská potkala pracovně poprvé a o scénáři často diskutovali. "Měla jsem z Filipa na začátku rozporuplný pocit. Má jasnou představu, kterou chce vyjádřit. Nejdřív mě jeho připomínky štvaly, ale pak mě začaly podněcovat k tomu, že jsem některé scény úplně předělala," řekla spisovatelka.

Vedle zmiňované Kláry Issové se můžeme těšit i na další české a slovenské herce, jako například Lenku Vlasákovou, Jiřího Dvořáka, Zdenu Procházkovou, Pavla Kříže, Martina Krause, Petra Vacka, Matouše Rumla, Anetu Krejčíkovou, Václava Vašáka, Alici Bendovou.

Sledujte náš server Eurozprávy jakožto mediálního partnera filmu Zoufalé ženy dělají zoufalé věci a již brzy budete mít možnost se s námi podělit o své dojmy, pocity z filmu. Premiéra dne 18. ledna 2018. Kouzelné datum! Přejeme tedy i kouzelné zážitky! Ať tečou slzy a vycházejí vzdechy....

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Komedie

ČR, 2018, 83 min

Režie:Filip Renč

Předloha:Halina Pawlowská (kniha)

Scénář:Halina Pawlowská

Kamera:Petr Hojda

Hudba:René Rypar

Hrají:Klára Issová, Matouš Ruml, Aneta Krejčíková, Jindřich Žampa, Marie Kružíková, Pavel Kříž, Jiří Dvořák, Zdenka Procházková, Alice Bendová, Lenka Vlasáková, Martin Kraus, Roman Mrázik, Petr Vacek, Halina Pawlowská, Nikol Kouklová