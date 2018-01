Proč najdeme v každém americkém filmu aspoň jednoho černocha?

Rušení stravenek a odpočtů na hypotéky? Objektivní důvod neexistuje, přesto to hrozí

Nejprve čísla. Ve spojených státech žije 320 milionů lidí a zhruba 13 procent z nich tvoří černoši. I bez lekcí historie je každému jasné, že jejich život nikdy nebyl jednoduchý a mnoho z nich trpí i dnes, v 21. století, nesmyslnou diskriminací kvůli barvě pleti.

Přes to všechno se prakticky v každém filmovém snímku, který k nám z USA přijde, alespoň jeden Afroameričan objeví. Nařizuje to nějaký zákon, nebo jde o dohodu mezi režiséry a producenty? Ani jedno. Jediným důvodem je strach z nařčení z diskriminace.

V hollywoodských studiích nefunguje princip otevřených konkurzů tak, jak je známe v Evropě. Lidé většinou nemají možnost se přihlásit do obsazování rolí, a stoprocentně ne těch hlavních. Ve vysokorozpočtových filmech takzvané áčkové produkce je toto zapovězeno i na ty nejmenší vedlejší role.

Pokud by se však filmová produkce rozhodla pouze pro bělošské herce, mohla by být nařčena z rasismu, a to je v zámoří mnohem větší problém, než u nás. Kvůli trhu s otroky a potlačování Afroameričanů je otázka rasismu ve Spojených státech velmi žhavá a nikdo si nedovolí dát jakoukoliv záminku k tomu, aby ho média roznesla na kopytech.

Ani přesto ale není situace zcela v pořádku, alespoň podle odborníků. Vědci z univerzity komunikace a žurnalistiky USC Annenberg analyzovali stovky nejpopulárnějších amerických filmů a zjistili, že černoši v nich zastávají mluvící role pouze v deseti procentech.

Poslední velká diskuze na toto téma se v Americe strhla při udílení Oscarů v roce 2011. Tehdy si veřejnost i novináři všimli, jak málo Afroameričanů je zastoupeno mezi nominacemi, a začali napříč všemi médii zveřejňovat články, které informovaly veřejnost o tom, že toto téma nikdy nebylo jednoduché.

Diverzifikace nikdy nebyla záležitostí postupnou, ale skokovou na základě aktuálního rozpoložení veřejnosti. I přesto jsou běloši ve filmech z hollywoodské produkce ve velké převaze, a nejen před kamerou, ale i za ní. Prakticky kdokoliv úspěšný, kdo se pohybuje ve filmové branži, je běloch, a není to otázkou umu ani zkušeností, ani příležitosti.

O tom, že černoši jsou perfektní herci, nás totiž Hollywood přesvědčil mnohokrát. Namátkou můžeme zmínit například Denzela Washingtona, Willa Smitha, Dannyho Glovera nebo Morgana Freemana, kteří jsou kritiky nesmírně ceněni a veřejnost je miluje.

Proč tedy nedostávají větší prostor před i za kamerou? Pravděpodobně v tom velkou roli hraje fakt, že se tvůrci bojí obsazovat do filmů větší množství Afroameričanů. Splní si tak nepsanou povinnost obsazením několika vedlejších rolí, zároveň ale neriskují (zřejmě pobouření veřejnosti) tím, že by byl film rasově vyvážen.

V historii dokonce nalezneme příklady, kdy vznikl jeden film vícekrát v různém obsazení. Typickou ukázkou může být snímkem Horší než smrt, který vyšel v roce 2007 v bělošském obsazení a v roce 2010 v černošském. I tato ukázka demonstruje, že Afroameričani jsou stejně dobří herci jako kdokoliv jiný a není žádný důvod proto jim nedávat ve filmech více prostoru. Už jen proto, že se mezi nimi mohou skrývat dosud neobjevené a netušené talenty, které nahradí stávající generaci stárnoucích, avšak dodnes nepřekonaných černošských herců.