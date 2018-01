Festival krátkých filmů Praha uděloval ceny, ta hlavní putuje do Japonska

Někteří senioři by si mohli pohoršit? Jak bude řešit důchody nová vláda?

Festival pořádaný organizátory Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech se konal potřinácté. Od 17. ledna uvedl v kinech Světozor a Pilotů v 16 sekcích přes 100 nejlepších a nejzajímavějších krátkých filmů ze tří desítek zemí. Obě hlavní ceny byly spojeny s finanční odměnou 2000 eur (51.000 korun). "Za třináct let naše projekce navštívilo přes 50.000 diváků, což dokazuje, že svět filmů se stopáží do 30 minut je lákavý," komentoval to programový ředitel přehlídky Karel Spěšný. Podle něj se ve světě krátké snímky točí často, pro filmaře jsou předstupněm k celovečerní tvorbě.

Porota u japonského snímku ocenila, že "sebereflexivním, vtipným a chytrým způsobem zachycuje život teenagerů v postmileniálním městě západního světa". Film natočil jako svůj debut Makoto Nagahisa, zvítězil s ním i na prestižním festivalu v Sundance.

V konkurenci dvou desítek titulů z 16 zemí dostal Zvláštní uznání poroty francouzský film Ať žije císař! režisérky a scenáristky Aude Léy Rapinové. Na pozadí nejznámějšího příběhu o Napoleonově porážce u Waterloo inscenuje tuto bitvu mezi mužem a ženou jako hru manipulace, předstírání, ovládání a odlišných očekávání. Zvláštní uznání porota udělila i snímku Miranda a Ferdinand. Devatenáctiminutový film režíroval francouzský režisér Antoine Giorgini.

Nejlepším titulem soutěže zaměřené na domácí krátkometrážní tvorbu se stala slovensko-česká Atlantida v režii Michala Blaška. O nepohodlných pravdách vypráví podle poroty způsobem, který jde přímo k jádru přetrvávajícího nelidského konání. Národní porota se rozhodla udělit i Zvláštní uznání filmu Dužana Duonga s názvem Bo Hai o vztahu starší generace v Česku usazených Vietnamců s jejich dětmi.