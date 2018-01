Legendární britská kapela 60. let vystoupí v Brně

Legendární kapela z šedesátých let, The Animals, přijedou do České republiky. Vystoupí zde pouze jednou, a to v brněnském Sono Centru. Slavná kapela, mezi jejíž nejznámější hity patří například The House of the Rising Sun nebo Don´t Let Me Be Misunderstood, se řadí mezi největší klenoty britské hudby vedle Beatles či Rolling Stones.

Kapela The Animals zažila největší slávu v šedesátých letech. Původně vznikla jako Alan Price Combo v Newcastelu, kde hrávala pravidelně každou sobotu v nabitém Downbeat Clubu. Poté, co na post zpěváka nastoupil Eric Burdon, přesídlili do honosnějšího klubu A-Go-Go a začátkem roku 1964 změnili jméno na The Animals. Koncertovali potom v různých londýnských klubech a mnoho jejich hitů obsadilo přední místa anglické i americké hitparády. Po dvou albech, v roce 1965 kapelu opustil Alan Price.

Následovala řada personálních změn, a také vydání singlů Inside Looking Out, Don't Bring Me Down a alba Animalism pod hlavičkou Dec. V září 1966 Burdon neočekávaně skupinu rozpustil, koncem téhož roku však zformoval skupinu New Animals, někdy nazývanou také Eric Burdon and The Animals. Hudebně se kapela začala přikládnět k rock´n´rollu a folk rocku, navíc se přesunula do USA.

V roce 1969 Burdon kapelu rozpustil, aby se věnoval sólové dráze. Od roku 2003 skupina koncertuje pod názvem The Animals and Friends a tvoří ji dva původní členové John Steel a Mickey Gallagher a noví členové Danny Handley a Roberto Ruiz.

The Animals and Friends vystoupí na jedineém čekém koncertě v letošním roce v brněnském Sono Centru. Součástí koncertu budou také vystoupení předkapely, brněnského bluesového tria, Band Of Heysek. Po skončení bude následovat afterparty v klubu Mersey, kde vystoupí opět skupina Band Of Heysek.

Koncert se koná 24. února 2018. Předprodej vstupenek probíhá v sítí Ticketpro.