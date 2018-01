Bruno Mars ovládl ceny Grammy. Megahit Despacito propadl

Francie by se postavila proti rozsudku smrti nad islamistou

Bruno Mars zvítězil celkem v šesti kategoriích, přičemž jeho deska 24K Magic se stala albem roku, stejnojmenná skladba nahrávkou roku a That's What I Like nejlepší písní roku. Ke svým dosavadním sedmi cenám Grammy přidal během předávání v newyorské Madison Square Garden dalších pět raper Kendrick Lamar.

Bruno Mars je tak nově držitelem 11 ocenění hudební akademie. Cenu za nejlepší desku roku mu předali Bono a The Edge z kapely U2, přičemž mu zdůraznili, že jde o "velmi velkou věc". "Pane bože. Děkuju vám lidi strašně moc. Wow," reagoval Mars.

Objevem roku se stala 21letá zpěvačka z Kanady Alessia Cara, která má na kontě hity Stay či Scars to Your Beautiful. O získání Grammy prý snila celý život, při jejím přebírání ale byla nervózní a přiznala se, že proslov připravený neměla.

Naprázdno vyšel megahit Despacito portorického zpěváka Luise Fonsiho, který ovládl listopadové latinskoamerické ceny Grammy.

Slavnostní večer odstartoval Kendrick Lamar, a to dvěma písněmi ze svého posledního alba DAMN., následně se na pódiu představili Lady Gaga, U2, Elton John, Miley Cyrusová, Rihanna a další.

Do průběhu večera se podobně jako u jiných ceremoniálů probíhajícího období udílení cen promítla vlna obvinění ze sexuálního zneužívání. Desítky účastníků včetně zpěvaček Lady Gaga, Kelly Clarksonové a raperky Cardi B dorazilo do Madison Square Garden s bílou růží v ruce či na oděvu na znak podpory hnutí proti sexuálnímu obtěžování Time's Up.

Nejvýraznějším momentem bylo v tomto směru vystoupení zpěvačky Keshi. Ta zazpívala píseň Praying, která je považována za její vypořádání se s údajným fyzickým a sexuálním zneužíváním, kterého se vůči ní dopouštěl její producent Dr Luke. Keshu na podium uvedla zpěvačka Janelle Monáe proslovem, v němž vyzvala k ukončení diskriminace, obtěžování a zneužívání moci. "Přicházíme v míru, ale myslíme to vážně," vzkázala.

Emotivní bylo také uctění památky obětí loňského masakru při koncertu country hudby v Las Vegas, které obstarala čtveřice umělců. "Jejich nádherné, umírněné provedení Tears In Heaven od Erica Claptona je nejdojemnějším, nejvíce bezprostředním momentem večera," napsal zpravodajský web BBC.