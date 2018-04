Nejsi dobrej pro byznys, tak jsi na vodpis! Xindl X se pochlubil novým singlem

Musíte po sobě vymalovat? Aneb vše co potřebujete vědět, když opouštíte nájemní byt

V tomto roce oslaví písničkář Xindl X 10 let na hudební scéně. A je to jistě mimořádně nadupaný rok. Vše vyvrcholí ke konci roku, kdy vydá své nové album SEXY EXITY a čeká ho vůbec nejrozsáhlejší koncertní turné SEXY EXITY TOUR 2018 , které čítá celkem 13 zastávek v 11 městech.

„Původně jsme tedy zvažovali název ČecháčExit, což mi přišlo vtipné. Ale lidi by to vnímali jako pokračování alba Čecháček Made, což je jen do jisté míry. Oproti němu nebo Kvadratuře záchranného kruhu půjde o nahrávku méně politickou a více osobní,“ tvrdí hudebník.

Nyní přichází s novým singlem Byznys. Současně představuje i nový videoklip, který vznikl v dílně Ondřeje Pfeiffera. Vytvořil již dříve pro zpěváka animaci ke známé skladbě Mýval. Sám Xindl X tvrdí, že jde zatím o nejšťavnatější a nejdrsnější klip, kde se ale také mimo jiné dozvíme jakousi budoucnost České republiky. A není navíc růžová!

Xindl X - Byznys (3:48) | zdroj: YouTube

“Píseň je věnována všem takzvaným kamarádům, co se s vámi baví, jen když se jim to hodí pro jejich "byznys". Myslím, že každý z nás má s takovými lidmi nějakou zkušenost," říká o své nové písni Xindl X.

Ondřej Ládek, alias Xindl X, je na naší hudební scéně nezaměnitelná osobnost, písničkář, skvělý textař a skladatel. Má na svém kontě již pěknou řádku úspěšných hitů jako Anděl, Láska v housce, Chemie, V blbým věku, Cudzinka v tvojej zemi.

Xindl X – SEXY EXITY TOUR 2018:

22.11. KLADNO - DK

24.11. MLADÁ BOLESLAV - DK

29.11. PLZEŇ - KD Peklo

30.11. KARLOVY VARY - Lidový dům

1.12. PARDUBICE - ABC

6.12. ÚSTÍ NAD LABEM - DK

7.12. ČESKÉ BUDĚJOVICE - DK Vltava

11.12. OSTRAVA - Garage

12.12. OLOMOUC - S Klub

13.12. BRNO - Semilasso

18.12. PRAHA - Lucerna Music Bar

19.12. PRAHA - Lucerna Music Bar

20.12. PRAHA - Lucerna Music Bar

A vstupenky jsou již v prodeji!