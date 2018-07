Americké muzeum vrátí Česku vzácný štít z Konopiště, ukradli ho nacisté

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Kolik byste měli mít našetřeno, než půjdete do důchodu? Podle ekonomů víc, než tušíte

Po dvou letech bádání a jednání mezi Českem a filadelfským muzeem se podařilo prokázat, že renesanční štít skutečně patřil původně do sbírek rodiny d'Este uložených na Konopišti. Důvodem, proč ověřování původu šítu trvalo tak dlouho, byl fakt, že kdosi po druhé světové válce ze štítu odstranil původní inventární číslo.

Ředitel filadelfského muzea Timothy Rub nyní sdělil zvláštnímu zmocněnci českého ministerstva zahraničí pro otázky holokaustu a boj proti antisemitismu Antonínu Hradilkovi, že není pochyb o tom, že štít patří Česku.

Štít ze 30. let 16. století byl až do druhé světové války na středočeském zámku Konopiště, odkud jej ukradli nacisté. Podle švýcarského serveru tachles plánovali památku, kterou vyzdobil italský malíř Girolami di Tommaso da Treviso, vystavovat v Linci, kde chtěl muzeum vybudovat Adolf Hitler.

Z Konopiště se během druhé světové války dostal štít nejdříve do Prahy, poté byl převezen do Vídně. Jeho poválečné osudy jsou zatím nejasné, v roce 1976 jej ale Muzeu umění ve Filadelfii odkázal newyorský sběratel německého původu Carl Otto Kretzschmar von Kienbusch.

Podle serveru tachles Česko nyní uvažuje o tom, že by štít prozatím ponechalo v USA. Filadelfské muzeum by připravilo výstavu, která by dokumentovala osudy vzácného předmětu, jehož hodnota se odhaduje na milion dolarů (22 milionů korun).