Zemřel Bořivoj Penc, člen Divadla Járy Cimrmana. Ještě před 14 dny byl na jevišti

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Praha - V úterý ve věku 82 let zemřel Bořivoj Penc, který byl 35 let členem Divadla Járy Cimrmana. ČTK Hrál ve většině her tohoto souboru, ještě před 14 dny se objevil jako král v jedné z jeho nejslavnějších her Dlouhý, Široký a Krátkozraký.