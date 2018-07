Britské herce pobouřily ignorantské divačky. Sledovaly fotbal v mobilu, u gólu vykřikovaly

Chcete jít letos do důchodu? Musíte splňovat tyto podmínky

Co vlastně pijeme? Tohle obsahuje balená voda

Život v blízkosti uprchlického tábora v Řecku? Místní jsou připraveni vzít zákon do vlastních rukou!

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Obě ženy sedící v předních řadách se podle BBC dívaly v úterý na penaltový rozstřel, ve kterém Anglie porazila Kolumbii a postoupila do čtvrtfinále soutěže.

Herec Niall Sheehy si postěžoval, že během muzikálu Titanic se divačky nejen dívaly do mobilů, ale ještě vykřikovaly u každého vstřeleného gólu. "Jste největší ignoranti z řad publika, u nichž jsem měl tu smůlu, že jsem před nimi vystupoval," vzkázal ženám na twitteru. Další herec Kieran Brown ženy staršího a středního věku obvinil z toho, že se hihňaly a fandily jako hloupé školačky v nejdramatičtějším okamžiku muzikálu.

Podle Sheehyho divadelní personál dával oběma ženám znamení, aby svoje telefony uklidily, což dotyčné s úsměvem učinily, protože zápas byl u konce, a to se zvednutím palce a jásavou odpovědí: "Vyhráli jsme!".

Od některých uživatelů twitteru se dočkaly i zastání. "Měly by se stydět, ale no tak, někdy je v lidské přirozenosti udělat něco, co není míněno špatně," uvedl jeden pisatel.