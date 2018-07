Nevíte, kam v létě vyrazit za kulturou? Máme pro vás pár tipů

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Hlavní česká letní událost již skončila a Karlovy Vary se pomalu vracejí do svého běžného životního rytmu. To ovšem neznamená, že se na nejlepší loňské filmy do kina už nedostanete. Třicet nejnovějších snímků z Karlových Varů a Cannes budete mít možnost vidět v pražských kinech Aero a Světozor nebo v brněnském univerzitním kině Scala. Projekce budou běžet do 15. července, některé filmy ovšem zůstanou na každodenní bázi – některé se do českých kin vrátí až na podzim. Horkou senzací je především kontroverzní film Climax, ruský retrospektivní film Léto nebo polská novinka Studená válka.

Na divadelní podívanou se můžete těšit v Praze. Od 16. července do 19. července Praha ožije pouličním divadlem, kde na vás budou čekat špičky pouličního divadla z Česka a zahraničí. „Následujte herce, kteří vás provedou z centra města až k hlavnímu festivalovému dění – na Výstaviště Praha Holešovice, kde bude festival po celé čtyři dny probíhat,“ řekla k zahajovacímu představení organizátorka Michaela Holbíková. Vstup na festival je zcela zdarma a v Praze se koná již po desáté.

letní festivaly | foto: http://www.zadvermi.cz/za-dvermi/

15. července centrum Prahy ožije exotickým tancem a hudbou v indickém stylu. Indický festival Ratha-Yatra začne v nedělí na Náměstí republiky, odkud následně poputuje celým historickým centrem města. „Hlavním je festival vozů. Průvod s vozem trvá přibližně dvě hodiny a zobrazuje zábavu Pána Krišny, která se po prvé odehrála před pěti tisíci lety. Obyvatelé Vrindávanu se snažili zabránit odjezdu Krišny z Vrindávanu tím, že za provazy tahali jeho vůz zpět. Od té doby se tato zábava připomíná právě festivalem, kdy Ratha je vůz a yatra - oslava. Během průvodu se tančí, zpívá a rozdává spousta sladkostí,“ řekla organizátorka Radhika Mádhava serveru EuroZprávy.cz. Celý festival, a navíc i ochutnávka vegetariánského menu, jsou zdarma.

letní festivaly | foto: https://www.ratha-yatra.cz/

Ve dnech 13. a 14. července všichni milovníci míří na Moravu, kde bude probíhat festival mini pivovarů Vesuf Fiat Fest ve Velenově. Na akci se představí dvě desítky minipivovarů, zejména z regionu Jižní Moravy. K pivu organizátoři také nabízejí i hudbu. „Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení Tomáše Kluse, Františka Nedvěda, Jaroslava Uhlíře a dalších interpretů,“ řekl organizátor festivalu serveru EuroZprávy.cz Tomáš Pacek.

Vážnou ale i multižánrovou hudbu si užijete v Českém Krumlově na 27. mezinárodním hudebním festivalu. Od 20. července až do 11. srpna se v Českém Krumlově budou konat koncerty světově známých muzikantů jako například Piotr Beczał či Sondra Radvanovsky. Hudební zážitek umocní jedinečná atmosféra města, koncerty se uskuteční v Zámecké jízdárně, Maškarním sále, na zámeckých a pivovarských zahradách či v klášterech.

letní festivaly | foto: http://festivalkrumlov.cz/

Léto je plné různých událostí a akcí. Divadelní představení se budou konat nejen v Praze. Letní venkovní divadlo pro návštěvníky připravuje i Plzeň, kde se pod širým nebem budou hrát unikátní umělecké inscenace. Divadelní léto pod plzeňským nebem bude běžet až do konce července. Organizátoři hlásí mimořádně velký zájem o jejích představení.