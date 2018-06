Reportáž: První den MFFKV 2018 byl Dnem D

Den první, tedy DEN D, začal. A tak jak před více než 74 lety vše těsně před tím probíhalo v naprostém utajení i tady v Karlových Varech bylo vše sice pečlivě připraveno, ale do Velkého sálu hotelu Thermal neměl nikdo z návštěvníků či médií přístup.

Jen venku před hotelem jsme měli možnost vidět tradiční červený koberec, zástupce médií a samozřejmě davy netrpělivých návštěvníků festivalu, kteří si nechtěli nechat ujít příjezd hvězd.

A kdo se prošel po červeném koberci? A jak dále probíhal slavnostní ceremoniál 53. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary?

Nejvíce očekávaná byla hlavní hvězda festivalu Tim Robbins - americký herec, režisér, scenárista, producent a hudebník, který pak při slavnostním zahájení převzal z rukou prezidenta festivalu Jiřího Bartošky Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Při předávání zmínil, že měl možnost sedět v jedné místnosti s Milošem Formanem. "Splnil se mi tenkrát sen." Ve svém skoro 10-minutovém projevu mimo jiné vyzdvihl MFF KV:„Umělci musí držet oheň svobody. Děkuji za takový festival, jako jsou Karlovy Vary, že se o něco takového snaží."

V sobotu, přesně v 11,30, uvede svůj film Bob Roberts (1992). Tento satirický mockument v režii právě Tima Robbinse je brilantní studií populismu, mediální manipulace a politického boje. Bohužel tak známého i v našich končinách. Televizní štáb v čele s britským reportérem Terrym sleduje volební kampaň country zpěváka Boba Robertse, usilujícího o křeslo amerického senátora.

Ze světových hvězd, režisérů, herců, hereček také dorazili: Richard Linklater - režisér a zakladatel Austin Film Society. Uvede svůj vizionářský celovečerní film Flákač (1991). Oslovil lidi ze svého okolí, aby mu pomohli natočit tento film, jehož tvar určuje řetězec setkání v průběhu jediného dne.

Dorazila i dánská herečka, spisovatelka a zpěvačka Tryne Dyrholm, představitelka titulní role ve filmu Nico ,1988, Kter bude uveden na festivalu v sekci Horizonty.

Určitě ze zajímavých osobností je třeba ještě zmínit kanadského režiséra Sebastiána Pilote, herečku Karelle Tremblay, slovinská režisérka Sonja Prosenc.

Na své si přišli i fanoušci českých hvězd. Tradičně dorazily Aňa Geislerová, Jana Plodková, Klára Issová, Jiří Macháček, Tereza Voříšková, Pavol Habera, Daniela Peštová, Jenovefa Boková, Jitka Schniderová, Lenka Vlasáková, Jan Dolanský a mnoho dalších.

Úvodní ceremoniál měli již tradičně na starosti bratři Michal a Šimon Cabanové. Letos už po třiadvacáté! Na přání Jiřího Bartošky se ceremoniál byl prodchnut tématem stého výročí republiky. A tak se následně scéna vyjímala v duchu girland, trikolór, sletů, cvičení a to v kombinaci s úžasnou akrobacií a tancem. Jak autoři pro Festivalový deník uvedli: "Vždyť zahajujeme festival, neděláme divadelní inscenaci nebo manifest. Má to být jakási radost. A faktem je, že lépe ji dokážou přenést tanečnice, než když jsme se občas rozhodli pro intelektuálnější zahájení."



Tento DEN D byl zakončen a zároveň slavnostně tak zahájen festival koncertem symfonického orchestru před hotelem Thermal. Stal se poctou světově uznávanému režisérovi Miloši Formanovi a to v podání Českého národního symfonického orchestru pod vedením proslulého dirigenta Carla Dawise. Zazněla hudba z filmů Hoří, má panenko, Přelet nad kukaččím hnízdem. Coby exkluzivní host dirigoval hudbu z filmu Amadeus Libor Pešek. A obrovský bonus na závěr: během skladby Let the Sunschine In z Formanova muzikálu Vlasy byl odpálen tradiční ohňostroj.



Pompézní a zajímavý den je za námi. Co nás asi čeká v sobotu?

Můžete posoudit spolu s námi. Již zítra přineseme nejen přehled doprovodného programu, ale i zajímavosti, filmy a dění ze srdce festivalu.