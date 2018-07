Nejen filmový profesionál, ale i rocker Tim Robbins uchvátil karlovarské publikum

Dnešní den tady ve Varech patří Timu Robbinsovi! Režisér, scénárista, herc, ale i zpěvák či někdejší partner herečky Susan Sarandon. Kolem poledne ve Velké sále hotelu Thermal uvedl svůj první autorský snímek Bob Roberts (1992), který, jak sám vtipně poznamenal, neviděl téměř dvacet let. Sám si k němu napsal scénář, zrežíroval, s bratrem Davidem k němu napsal hudbu a ztvárnil hlavní roli Boba, kde si i zazpíval. Právě při uvedení filmu dnes diváky pozval na svůj koncert, kdy vystoupí nejen s kytarou, ale i s kapelou The Rogues Gallery Band v karlovarském Městské divadle a to ve středu 4.7. ve 21,30 h. "Budeme tady v Karlových Varech zkoušet s kapelou v pondělí a úterý, hrajeme ve středu. Takže přijďte, bude to legrace, budeme tančit a zpívat, prostě párty!"

Během úvodní vsuvky před filmem si moderátor neodpustil malou glosu a připodobnění s naší politickou scénou a zmínka, že takového kandidáta, který zakáže definitivně prodávat červené trenýrky, bychom potřebovali jako sůl, rozvášnila publikum v sále a sklidila obrovský potlesk. Ten si ale zasloužil sám Tim, který byl velmi vtipný, vstřícný a pokorný k publiku.

Odpoledne vystoupil na tradičním KVIFF Talku a půl jedenácté dnes v Letním kině ještě uvede Vykoupení z věznice Shawshank, legendární film natočený podle předlohy Stephena Kinga a který získal neuvěřitelných sedm Oscarů.

Zkrátka dnešní den ještě zdaleka nekončí, ale, jak jsme již předeslali, opět je vše v úspěšné režii Dne D. A tak, jak kdysi generál Dwight David Eisenhower se svým štábem přesně naplánoval celou invazi, i dnes je jeden z dalších kroků úspěšný a jde za svým cílem. Zatím nelze než zatleskat prezidentu festivalu Jiřímu Bartoškovi. Toho jsme měli dnes možnost potkat na soukromé párty společnosti Moët, kde působil velmi přátelsky, otevřeně a zdálo se, že je zatím s prvními dny festivalu spokojen.