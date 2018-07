Hynek Čermák otevřeně: Tohle teď chystám

Charismatický český herec, držitel Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli v roce 2011 ve snímku Nevinnost, Hynek Čermák poskytl v rámci své autogramiády, krátký rozhovor, kde shrnul své pracovní i letní aktivity .Zmínil i své jaksi netradiční učinkování v muzikálu:

"Hrál jsem v muzikálu Excalibur jenom proto, že jsem uměl šermovat. Pak přišla nabídka hrát v muzikálu Sherlock Holmes, kde mi nabídnuli roli Watsona. Já jsme říkal: „To bude nějaká legrace a oni říkali: „Ne,ne, Vojta Dyk by zpíval toho Holmese a vy byste zpíval toho Watsona. Já jsem ale řekl, že zpívat s Vojtou Dykem si nemůžu dovolit, i když jsem docela drzej chlápek. Takže už bych si muzikál nikdy nevybral, protože to není úplně můj obor."

Dále k tomu příznačně uvedl: "Kdybych si měl vybrat a Česká republika je strašně malý prostor na to si vybírat, když jste herec. U nás se to prolíná - ta divadelní, filmová i televizní práce. Samozřejmě, kdybych mohl žít ve vysněném světě, tak bych to dělal asi tak, že bych si vzal jeden filmový scénář třeba na dva roky , abych se na to mohl třeba půl roku připravit, pak to rok točit a pak půl roku odpočívat. To by byl ideál, ale takhle to bohužel nejde, to bych si nevydělal ani na slanou vodu."

A jak by tedy v tom svém snovém světě Hynek Čermák odpočíval? "Já bych asi se ženou a se psem nasedl do auta a jeli bychom třeba na Nový Zéland a tam bychom byli třeba rok na čundru. To by bylo hezké, ale nejde to, na to nemáme čas."

A jak budete trávit tedy skutečné prázdniny? "Moje prázdniny budou ve znamení natáčení seriálu Redl, takže z těch 60ti dnů prázdnin strávím 40 na natáčení, pak odehraji 25 představení Hamleta v rámci Letních Shakespearovských slavností v různých městech v Česku a na Slovensku. Takže mi zbyde sedm až deset dní a to pojedeme se ženou na loď, se někam projet do Holandska, na kanály.