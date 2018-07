RECENZE: Prototypická marvelovka v miniaturním měřítku. Ant-Man a Wasp je takový, jaký ho čekáte

Chcete jít letos do důchodu? Musíte splňovat tyto podmínky

Co vlastně pijeme? Tohle obsahuje balená voda

Život v blízkosti uprchlického tábora v Řecku? Místní jsou připraveni vzít zákon do vlastních rukou!

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Poté, co Scott Lang (Paul Rudd) porušil Sokovijskou dohodu a na jistém německém letišti si se svými superhrdinskými kamarády neúspěšně hrál na Občanskou válku, byl donucen zůstat dva roky v domácím vězení. A tak, zatímco jsou jeho mentor Hank Pymm (Michael Douglas) a Pymmova dcera Hope Van Dyneová (Evangeline Lillyová), nuceni skrývat se před vládou, má Scott dost času na to, aby se během svého nedobrovolného uvěznění, naučil několik karetních triků, zdokonalil ve hře na bicí a v neposlední řadě strávil více času se svojí dcerou Cassie (Abby Ryder Fortsonová). Protože tu ale mluvíme o nezastavitelné mašině na peníze zvané Marvel, žádné období klidu není natolik dobré, aby nemohlo být přerušeno novým dobrodružstvím. V případě Ant-Mana a Wasp se pak jedná o pokus zachránit z tajemné kvantové říše Janet Van Dyneovou (Michelle Pfeiferová) – matku Hope a zároveň původní Wasp – a nenechat se přitom zabít tajemnou Ghost (Hannah John-Kamenová), jež dokáže procházet pevnou hmotou.

Po posledních dvou marvelovských počinech – politicky angažovaném Black Pantherovi a Infinity War, která se nebála povraždit hned několik oblíbených postav – potřebovali fanoušci tohoto filmového světa něco lehčího. A něčeho takového se jim dostalo. Vždyť co může být lehčí než chlapík létající na mravencích? Druhý Ant-Man tak sází na nenáročnou melodii sršící vtipem, nadsazenými vedlejšími postavami, hravou akcí a idealistickým pohledem na rodičovství či zodpovědnost. Zkrátka oddechovka, jak má být.

Nejvíc přitom utkví právě humor, ať už se jedná o obvyklé hlášky, nemotornost hlavního hrdiny, který je typickým případem věčného dítěte uvězněného v dospělém těle, nebo užvaněnost Scottova kamaráda Luise (Michael Peña), který se sice někdy pohybuje až za hranou snesitelnosti, ve svých nejlepších momentech si ale pro sebe krade celé scény.

Zábavné jsou také akční a bojové scény, na nichž se choreografové celkem vyřádili. Na jednu stranu se sice jedná o ono staré (dobré) superhrdinské boxování, to je zde ovšem doplněno o hrátky s velikostí obou hrdinů, kteří mohou v soubojích s padouchy podle libosti přeskakovat od velikosti špendlíku po rozměry oživlé Sochy svobody. Opět tu ale hovoříme o komiksovém filmu v malém měřítku – spíš než velkolepou bitvu jako ve většině Avengers se po akční stránce jedná o takového dětem přístupného Deadpoola.

Trikově musíme opět hovořit o prvotřídní podívané hodné stříbrného plátna. Obzvlášť poté, co se hrdinové zmenší na rozměry bakterií a dále i na subatomární velikost, vypadá jejich okolí jako vymalované těmi nejšílenějšími a nejtalentovanějšími psychedelickými malíři.

Největší slabinou filmu je scénář a jeho převedení do filmu. Zajímavě načrtnutá, ale ne zdárně dotažená antagonistka Ghost, ještě spadá do kategorie „zaujme, ale (až na stylový kostým) neutkví“, co ale vyloženě chybí, je pocit bezprostředního rizika. Před hrdiny je sice stavěna jedna překážka za druhou, nebezpečí ale nikdy nepůsobí hmatatelně. Zde se jedná o daň za odlehčený přístup, je ale nasnadě, že kdyby za kormidlem stála osoba o něco schopnější než režisér Peyton Reed, výsledný kompromis mohl dopadnout lépe.

Jubilejní dvacátá marvelovka zkrátka sází na jistotu. Její nejslabší momenty proto sice nepatří k tomu nejhoršímu, co jsme v rámci tohoto popkulturního fenoménu mohli vidět, na druhou stranu ale svými vrcholnými okamžiky ani v nejmenším nedosahuje kvalit mnoha filmů, které jsou jako celek horší než ona. Ve výsledku se druhý film o nejmenším superhrdinovi světa ztratí v tomtéž průměru, kam před třemi lety spadl i jeho předchůdce.

Ant-Man a Wasp je jako mísa s popcornem, který si k jeho sledování uděláte/koupíte. Jakmile se do něj pustíte, budete ho hltat po hrstech. Druhý den už ke svojí volbě včerejší večeře nejspíš nebudete tak nekritičtí, protože k plnohodnotnému jídelníčku má tahle křupavá rychlovka daleko. Navíc se dá s velkou pravděpodobností očekávat, že bude tento pamlsek s odstupem času chutnat hůř a hůř.

Celkové hodnocení: 70 %

Ant-Man and the Wasp (2018)

Hrají: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Michael Peña, Walton Goggins, Hannah John-Kamen, Laurence Fishburne, Bobby Cannavale, Judy Greer, Abby Ryder Fortson a další

Režie: Peyton Reed

Scénář: Chris McKenna, Erik Sommers, Paul Rudd, Andrew Barrer, Gabriel Ferrari

Kamera: Dante Spinotti

Hudba: Christophe Beck

USA / 118 minut / akční, dobrodružný, sci-fi