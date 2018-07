"Chci být černá lesba." Politická korektnost ubližuje filmu, postěžoval si Gilliam ve Varech

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

"Musíte pokrýt úplně každou skupinu na planetě - možná ani portugalská herečka nemůže hrát Španělku, protože nemůže vědět, jaké to je být Španělkou," řekl Gilliam s odkazem na Joanu Ribeirovou, která právě takovou roli ztvárňuje v jeho dlouho očekávaném filmu na donquijotské téma.

Gilliam reagoval na novinářský dotaz, co si myslí o nedávném rozhodnutí britské BBC neodvysílat novou komedii Monty Pythonů. Právě s odkazem na to, že v komedii figuruje jen šest bílých mužů a je málo multikulturní. "Rozplakalo mě to," řekl dnes Gilliam. Fakt, že v komedii nemůže být zastoupeno šest bělochů... že každý musí být odněkud....byla to hloupá poznámka," řekl k výroku šéfa oddělení zábavy v BBC Shanea Allena.

Gilliam se ale k současné situaci staví s nadsázkou, má pro své lesbické alter ego už i jméno - Lorreta. "Měli jsme ve skupině jednoho Američana a jednoho gaye...dnes musíte mít ve filmu pokrytého úplně každého na planetě. To nemusíte mít herce, můžete si najmout normální lidi, ale bude to asi pěkně nudné," uvedl.

Terry Gilliam s Ribeirovou dnes novináře pozdravili českým Ahoj, herečka přidala ještě Děkuji a řekla, že umí i další slova, ale nebude je říkat. "Naučili jsme se je od prezidenta vaší nádherné země, který šíří slovní zásobu vašeho jazyka po světě," řekl Gilliam, zjevně poučený některými událostmi z české politiky.