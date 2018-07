Jaromír Hanzlík sklidil ve Varech ovace ve stoje, měl slzy na krajíčku

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

Letos 70letému Hanzlíkovi tleskalo zaplněné hlediště divadla několik minut vestoje. Dojatý Hanzlík se slzami v očích poděkoval divákům za přijetí a poděkoval za přivítání i Marku Ebenovi. "Protože, když taková slova člověk slyší od kolegy herce, tak to u srdce zahřeje," řekl Hanzlík.

Hanzlík patří desítky let k hereckým stálicím českého divadla, filmu i televize. Svou bohatou kariéru započal již v mladém věku, už osmnácti letech získal v roce 1966 angažmá na přední domácí scéně, Divadle na Vinohradech, kde až do svého odchodu na počátku 90. let vytvořil řadu rolí v inscenacích klíčových her české i světové dramatiky.

V polovině 60. let mu také začaly přicházet i nabídky na první filmové role a díky spolupráci s řadou režisérských osobností šlo o úlohy výrazné. Spolupracoval s režiséry Otakarem Vávrou, Karlem Kachyňou, Ivo Novákem, Jaromilem Jirešem nebo Hynkem Bočanem. Nezapomenutelné jsou jeho role ve filmech jiřího Menzela, kde ztvárnil svérázné hrabalovské postavy. Oblibu publika si získal i účinkováním v řadě televizních seriálů.