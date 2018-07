Oscarový Rain Man by už dnes nevznikl. Hollywood chce horory a komiksy, říká Levinson

Chcete jít letos do důchodu? Musíte splňovat tyto podmínky

Humanistické projekty typu Rain Man jsou v Hollywoodu podle Levinsona ve slepé uličce. "Změna z hlediska klimatu ve filmovém průmyslu, nebo rozhodně v Hollywoodu, znamená, že by to dnes už nebylo možné natočit, je to příliš humanistický film," řekl. V Hollywoodu se podle něj točí hlavně komiksy, filmy superhrdinské a hororové. Ale mezeru na trhu podle něj zaplňují televizní produkce - sám svůj poslední film Paterno natočil v produkci HBO. "Je mi jedno, kde a jak lidé film uvidí, jde mi o příběh," řekl.

Stejně jako se Rain Man dotkl tabuizovaného tématu, lze některé jeho další filmy označit jako vizionářské či velmi aktuální. Ve snímku Vrtěti psem se zabývá milostnou aférou amerického prezidenta, která v jiné podobě po premiéře filmu skutečně vypukla; v zatím posledním filmu Paterno vykresluje sexuální skandál ve škole, kde se za úspěchy fotbalového družstva skrývalo letité zneužívání mladých hráčů trenérem.

Film Vrtěti psem, který také festival uvedl, je o tom, jakou sílu mají média a propaganda, pokud chtějí pozornost veřejnosti odvrátit. Levinson dnes řekl, že při natáčení snímku měl osobní zkušenosti z prostředí televizního zpravodajství - zjistil, jak jednoduché je pomocí zelené stěny ve studiu nafilmovat cokoli, co popře reálné události.

"Věříme tomu, co vidíme. Pár vizuálů vytváří falešnou situaci. Schopnost manipulovat se zrychluje. Je stále těžší zjistit, kde je pravda," řekl téměř fascinován tím, jak jednoduché je pro elity vypouštěním falešných zpráv manipulovat novináři a jejich prostřednictvím odvádět pozornost veřejnosti.

Na dotazy novinářů se také vyjádřil ke kampani MeToo. Řekl, že události do ní zařazované jsou některé faktické, jiné ne. "Společnost se pořád přenastavuje a vždycky se ustálí na nějaké hladině. Své chování v průběhu let upravujeme. Kyvadlo se hýbe, pak se ustálí někde uprostřed. A přichází to v cyklech s tím, jak se společnost vyvíjí," naznačil, že mu vyhrocovaná kampaň nepřipadá jako zásadní zlom ve společnosti.