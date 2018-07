Do Varů přijel "upír" Pattinson. Uvedl western Rover, obdržel cenu prezidenta festivalu

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Pattinson na závěrečném ceremoniálu festivalu dostal cenu za "výraznou spolupráci na zásadních snímcích současných režisérských veličin autorského filmu". Zaujal i režisérské legendy jako Davida Cronenberga (film Cosmopolis) nebo Wernera Herzoga (Královna pouště).

Pattinson dnes před zaplněným kinosálem v Městském divadle Karlovy Vary uvedl futuristický western Rover. Divákům řekl, že o roli v tomto filmu velmi stál a považuje ji za velmi významnou ve své kariéře. Na příjezd hvězdy upírské ságy čekaly desítky fanoušků. Herec se kontaktu s nimi spíše stranil, přesto rozdal několik podpisů.

"V tomto filmu jsem hrál postavu, která byla úplným protikladem všech postav, které jsem hrál do té doby. Skutečně to bylo skvělé, že jsem mohl dělat něco úplně jiného, co nesouvisí s mým vlastním životem. Zjistil jsem, že je to návykové. V současné době už mám chuť pracovat jen na takových rolích, které jsou v určitém smyslu transformující. Když si rychle přečtete scénář, skoro pochybujete, zda to vůbec zvládnete, ale nakonec na sobě zapracujete," řekl Pattinson.

zdroj: YouTube

Kromě postavy upíra Edwarda Cullena ze ságy Twilight má za sebou Pattinson například snímky Nezapomeň na mě nebo Voda pro slony. Dnes ve 13:00 uvede v Městském kině futuristický western Rover z roku 2014, kde si zahrál po boku Guye Pearce.

Podle kritiků Pattinson zatím největší dojem udělal loni s krimi Dobrý časy, v níž ztvárnil hlavní roli a která byla uvedena v Cannes. Vypráví o bratrech, kteří se neúspěšně pokusili vyloupit banku, pomalejší z nich skončil v cele a Pattinsonův hrdina pro něj musí sehnat peníze na kauci - během jediné noci a za každou cenu.