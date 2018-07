RECENZE: Láska, peníze a islám? Kreslený film o Iránu je jedno velké Tabu

Chovanec nabídl klubu jednat o jeho vyloučení, Chvojka to důrazně odmítl

Premiéra filmu se již odehrála v roce 2017 na filmovém festivalu v Cannes, po roce se dostala do českých kin, kde běží až doteď. Nehledě na to, že film je kreslený, postavy jsou skuteční herci převedení do animované podoby. Kvůli svému kritickému charakteru se film nemohl natáčet v Teheránu, proto autoři použili animační techniku a kulisy přidali pomocí počítačové grafiky.

Mladí lidé mají stejné touhy a ambice jako jejich vrstevníci kdekoliv jinde na světě. Jejich hlavním společným rysem je mládí – nevinné a naivní. Každý z nich touží mít šťastný a úspěšný život, každý z nich je inspirován duchem vysněné svobody, která pro nás je zcela běžnou záležitostí. Žijí ale v Teheránu, kde platí úplně jiné zákony.

Teheránská tabu | foto: aerofilms.cz

Nicméně všichni jsou nuceni budovat svůj život pod těžkou rukou náboženského režimu, nic jiného není na výběr. Rockové koncerty v klubech, nemanželský sex, alkohol i drogy místní zákony zakazují a vytlačují do podzemí. Kdo má peníze a moc, se pravidlům snadno vzepře. Ostatním lidem toužícím po životě mimo tento rámec hrozí tresty. Je nutno podotknout, že ženy a muži zde žijí v asymetrickém vesmíru. Žena podle místního výkladu Koránu má roli spíše jakéhosi domácího mazlíčka, se kterým se nikdo moc nemazlí – na veřejnosti se smí ukazovat pouze se svým manželem nebo poručníkem, bez manželova souhlasu nesmí ani pracovat nebo si pronajmout bydlení. Žena není nikde vítána – je to krutá teheránská realita.

Obyčejné životy těchto lidí nám přijdou poněkud utopické. Írán stále zůstává jednou z nejkonzervativnějších islámských zemí, o čemž svědčí nejen film, ale i aktuální události ve světě. Film se zaměřuje na sexualitu Teheránců, přesněji řečeno na její náboženstvím deformovanou formu. Autor se ptá, zdali je možné kombinovat sex s náboženství v reálném životě. Mladí lidé zde žijí v režimu věčně tlumených vášní, o sexu se nehovoří a prostituce je balancování na hraně mezi životem a smrtí. Náboženství, nikoliv svoboda, je zde rozhodující.

Teheránská tabu | foto: aerofilms.cz

Osudy hrdinů se v průběhu celého filmu navzájem setkávají a tvoří velmi emocionální obraz. Není těžké se vcítit do jejich životů, neboť filmová atmosféra vyvolává určité porozumění a soucit. I přesto, že film je momenty příliš krutý pro naší evropskou duši, která nahlíží na svobodu jako na nejzákladnější lidský prvek, autorovi chybí ještě větší kritičnost. Film se může zdát poněkud povrchní, což se pravděpodobně odvíjí od přílišného šťourání do samotné sexuality. Povrchní jsou kromě toho i postavy představující pro diváky čirou imaginárnost bez tvaru a formy.

Je třeba pochopit, že hlavní myšlenkou filmu není islám, nýbrž lidská svoboda a její osud. Autor se nesnaží zobrazit dav náboženských fanatiků či poněkud přísné muslimské tradice. Jedná se o humanismus, o lidskou touhu žít a samozřejmě o touhu být svobodný. Navíc je to ideální film, pokud hledáte v kinech něco neobvyklejšího, nad čím můžete následně popřemýšlet.

Teheran Tabu (2017)

Celkové hodnocení: 78%

Hrají: Arash Marandi, Alireza Bayram, Siir Eloglu, Thomas Nash, Hasan Ali Mete, Klaus Ofczarek, Morteza Tavakoli

Režie: Ali Soozandeh



Scénář: Ali Soozandeh

Hudba: Ali N. Askin

Kamera: Martin Gschlacht

Německo / 90 minut / animovaný, drama