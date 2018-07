Recenze: Hotel Artemis je okouzlující, ale poněkud prázdný

Realita Česka: Jmenuji se Karel, je mi 18 let a jsem dlužník

Děj se odehrává ve starém, kdysi luxusním hotelu Artemis. Jeho zdi skrývají nejmodernější zdravotnické zařízení, které financuje obávaný gangster Wolfking (Jeff Goldblum). Je určené výhradně pro bohatou kriminální elitu. Dobře utajené nemocnici vládne už 22 let tvrdou rukou manažerka Jean Thomas, přezdívaná Sestra (Jodie Fosterová). Vzhledem k tomu, že jejími „hosty" jsou zločinci nejtěžšího kalibru, její pravidla jsou jednoduchá: neurážet personál, žádné zbraně a zákaz zabíjet ostatní pacienty. Aby se zločinec do tohoto hotelu dostal, musí pravidelně platit členství.

„Středa je nejtěžší,“ říká Sestra na začátku filmové zápletky. Nikdo ale netuší, co jim doopravdy přinese tato středa. Na první pohled se může zdát, že se děj točí kolem dvou bratrů, kteří si po nepovedené loupeži přivlastní zdánlivě nezajímavý předmět. Ten má hodnotu 18 milionů dolarů a patří samotnému Wolfkingovi. „Dnes v noci bude v Artemis pořádně rušno…“ říkají producenti filmu.

Kromě bratrů, jejichž životní příběh není ve filmu podrobně otevřen, jsou zde i další klíčové postavy. Slavná francouzská herečka alžírského původu Sofia Boutellová se objevuje v roli svůdné a nebezpečné nájemné vražedkyně Nice, jejíž role zůstává až do samého konce záhadou. Filmové události nejsou ovšem tak jednoduché, jak se zdají a samotný děj se odehrává v centru utopické atmosféry národního povstání v Los Angeles. Kdysi moderní americká metropole je teď hotové peklo v Orwellovském stylu.

hotel Artemis | foto: Bioscop

Režisér zřejmě měl v plánu natočit stylový hollywoodský thriller se špičkovými herci a vkusnou hudbou. Není ale všechno zlato, co se třpytí! Legendární Jodie Fosterová skvěle zvládá roli takzvané Sestry – přísné a zároveň srdečné ochránkyně hotelového pořádku. O hereckém talentu Fosterové nemohou být pochyby. Bodem úrazu je samotný scénář, který je nabitý obrovským počtem možných zápletek, které se v konečném výsledku nepromění nebo vyústí nelogicky.

Během filmu se nové postavy objevují a rychle mizí. Některé z nich jsou absolutně bezvýznamné a přinášejí pouze zmatek. Divák tak ani netuší, co tím chtěl básník říct, a to i přesto, že první polovina filmu dokáže diváka pohltit začínající zápletkou. Film působí dojmem, že se režisér snažil vecpat do děje všechny možné intriky.

Jednotlivé nápady oddělené od sebe dějem, jsou originální a čerstvé, o což se bezpochyby pokoušel i sám režisér. Tajemný hotel Artemis, kde se scházejí zločinci z celého Los Angeles, tvoří vcelku působivou myšlenku postrádající hlubší realizaci. Ačkoliv atmosféra národní vzpoury v utopickém duchu všemi oblíbeného románu 1984 je pohlcující, v příběhové stránce filmu se objevuje velmi zřídka nemá téměř žádný zásadní vliv.

Hotel Artemis je jakási pohádková férie, kde hlavními postavami jsou loupežníci, gangsteři, mafiáni a zabijáci. Poněkud chaotický děj přináší nové čerstvé nápady, ale povrchní realizaci s přílišnou snahou zaujmout diváky. Režisérský debut Drewa Pearce je přesně ten případ, kdy film divákovi poslouží na jedno použití – přílišná snaha zaujmout v konečném výsledku přináší prázdný film.

Hotel Artemis (2018)

Celkové hodnocení: 68%

Režie: Drew Pearce



Scénář: Drew Pearce



Kamera: Jung-hoon Jung



Hudba: Cliff Martinez



Hrají: Jodie Foster, Jeff Goldblum, Sterling K. Brown, Sofia Boutella, Dave Bautista, Charlie Day

Velká Británie / USA / 93 minut / thriller, akční, krimi