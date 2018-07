Česko se může těšit na další hvězdnou komedii

Hlavní postavu Artura Jaromír Hanzlík totiž vytvořil pro sebe. „Mám za poslední léta osobní zkušenost, kdy mě lidé na ulici zastavují a ptají se, proč už se netočím filmy, jako byl ´Kovboj´. A to byl jeden z impulsů, proč jsem začal psát,“ vysvětlil herec, který je právě s rolí Honzy ve filmu Léto s kovbojem celoživotně provázaný.

Režie snímku se ujal režisér Jiří Adamec. Jaromír Hanzlík se s Jiřím Adamcem potkal „na place“ před mnoha lety při natáčení seriálů Sanitka a Pojišťovna štěstí. „Původně jsem při psaní scénáře myslel na Jirku Menzela jako režiséra, leč bohužel jeho zdravíčko tomu nepřálo… A tak jsem zvolil právě Jirku Adamce a věřím, že se nám společně podaří natočit divácký film, kterému říkáme ´pohlazení po duši´. To podle našeho názoru v současnosti mezi všemi těmi kriminálkami a krví a násilím tekoucím z filmových pláten a televizních obrazovek, chybí,“ dodal Jaromír Hanzlík.

Co se týče obsazení, hlavní herce filmu zná autor scénáře také „z práce“. Manželskou dvojici hrají Alena Antalová a Igor Bareš, dceru manželů Jandových pak Lucie Vondráčková a jejího životního partnera Mirek Šimůnek. V menších rolích se objeví celá plejáda českých hereckých jmen jako Tereza Kostková, Petra Jungmanová, Yvetta Blanarovičová, Dana Batulková, Pavel Soukup, Arnošt Goldflam, Zdeněk Dušek, Zdeněk Žák, Ivana Chýlková, Miroslav Etzler, Jan Čenský, Jana Boušková či Jan Vlasák.

„Jsou to všechno kvalitní herci a k tomu přátelé, které jsme s Jaromírem na své životní pouti při práci potkávali. Myslím, že i kvůli nim se vyplatí přijít do kina,“ přiznal režisér, pro kterého je tento projekt velkou výzvou. „Je to můj první film do kin po více než pětačtyřicetileté kariéře režiséra televizního a trošku i divadelního. Nabídka od Jaromíra Hanzlíka mě potěšila, ale k tomu, že napsal scénář, jsem byl ze začátku dost skeptický. Když mi ho ale poslal, nemohl jsem se dočkat, až mu zavolám a oznámím, že se mi jeho práce moc líbí,“ vysvětlil Jiří Adamec.

Letní komedie Léto s gentlemanem | foto: Bioscop

Děj:

Anna (Alena Antalová) tráví se svým manželem (Igor Bareš) každé léto v chatové oblasti pár desítek kilometrů za Prahou. Jsou svoji už celou věčnost, takže jejich manželství sklouzlo, jak to tak bývá, do rutiny a stereotypu. Muž svůj čas už dlouho spravedlivě dělí mezi karban s kamarády v hospodě a výrobu modelů lodí ze sirek uvnitř lahví, jeho žena je pro něj prakticky neviditelná.

Anna si každé léto zpříjemňuje několik dní pravidelným setkáváním s kamarádkami, kolegyněmi z práce, které za ní do malebných středních Čech přijíždějí na cyklistické výlety do okolí hradu Kamýk. Jednoho dne se ve vesnici objeví Artur (Jaromír Hanzlík). Elegantní šarmantní gentleman, který je, jak všichni předpokládají, novým majitelem místního zámku. Zámek je sice spíš polorozpadlá ruina, ale zámecký pán s ním má velké plány. Mezi Arturem a Annou přeskočí jiskra. Anna zažívá pocity již dlouho nepoznané. Artur je galantní a zahrnuje ji pozorností, Anna s ním čím dál častěji uniká své životní realitě vstříc romantickým výletům a dobrodružstvím…