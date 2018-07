Nemělo by to fungovat, ale Češi po tom šíleli. Jak seriál MacGyver uchvátil svět?

Černý scénář: Evropa se hroutí, lidé končí na ulici. Co by se stalo, kdyby padlo euro?

MacGyver se poprvé objevil na americké televizi ABC v roce 1985 a držel se na ní dalších sedm let, přičemž patřil mezi hlavní koně této stanice. Fanoušci se dočkali 139 epizod a dvou televizních filmů, ve kterých se MacGyver pral s teroristy, Rusy, mafiány, psychopaty a dalšími… Společnost mu dělal jen jeho typický sestřih, množství nátělníků a kožených bund. A nezapomeňte na jeho geniální mysl.

Když se na seriál podíváte zpětně, všimnete si pomalého tempa, nuceného humoru a mezer v ději tak velkých, že by jimi projel tanker. Nicméně i tak na něj dnes mnoho lidí vzpomíná s nostalgií a neobvyklý hrdina jim chybí. Nelze doporučit, aby se na něho lidé znovu koukali – jejich vzpomínky by narazily na tvrdou realitu. Seriál není dobrý.

Přesto byl úspěšný. Ohromně úspěšný v Americe i na našich televizích. Kvůli úspěchu vznikl i dokonce reboot v roce 2016 v Lucasem Tillem v hlavní roli. Richarda Deana Andersona však nahradit nedokázal a nový seriál sklízel pouze kritiku.

MacGyver pravděpodobně dosáhl takového úspěchu neotřelým stylem, jakým se prezentuje hlavní hrdina. Ano, je to drsný muž, který umí bojovat. Je to ale také „nerd“, který má rád vědu. To, že je navíc jakýmsi chodícím švýcarským nožíkem s řešením na všechno, je bonus.

Již v první episodě první série si divák mohl zjistit, jestli se mu seriál bude líbit nebo ne. Na začátku episody si MacGyver vezme batoh a Andy Colson, skeptický inženýr a něco jako MacGyverův přítel, mu vysvětluje, že se tam přeci nemůže vejít vše, co bude Mac potřebovat. Ten se na něho usměje a řekne mu: „Batoh není na to, co si beru s sebou, Colsone. Je to na věci, které najdu cestou.“ Pokud jste ochotni tento směšný optimismus přijmout bez dalších otázek, pravděpodobně se vám seriál zalíbí.

Ze začátku produkce šetřila a používala videa z jiných filmů, což kvalitě nepřispělo. I tak to mnoho diváků přešlo, jen aby mohli vidět MacGyvera, jak kancelářskou svorkou zastavuje odpočet na bombě a vyrábí si podomácku sestavený plamenomet. Pokud se někdy stane, že jsou Macovými soupeři mravenci, kteří chtějí sežrat kakaovou plantáž...proč ne?

Jestli MacGyverovi něco nechybělo, byla to právě vynalézavost. Mac využíval svou vynalézavost v kombinaci se znalostmi chemie, fyziky, technologie i své sportovní schopnosti. A to mu stačilo, aby vyřešil situace, kde šlo často doslova o život.

Právě tyto vynálezy byly fanoušky velmi oblíbené a inspiroval je k vynalézání vlastních malých výmyslů. Z těchto zázraků si dělala legraci i epizoda animovaného seriálu Simpsonovi, kde Patty a Selma unesly Richarda Dean Andersona, protože byly jeho ohromné fanynky. Anderson si tam vzpomene na své chvíle jako MacGyver a uteče jim pomocí kontaktní čočky.

To, co dělalo MacGyvera tak výjimečným, je také to, co by dnes divákovi bránilo v tom, aby si seriál užil. MacGyver byl jako charakter stagnující – protože byl vlkem samotářem, v seriálu se projevilo jen minimální množství jiných charakterů, které by na něho mohly mít vliv. Zastupuje tak všeobecný bílý machismus, protože celý seriál a s menší nadsázkou osud celého světa leží právě na ramenou tohoto muže s podivným účesem.

Ve své době to však bylo něco neotřelého a lidi to zaujalo. Silný muž, který není jako ostatní, byl populárním druhem charakteru v seriálech z těchto doby. Jen se podívejte na Chucka Norrise v seriálu Walker: Texas Ranger nebo Davida Hasselhoffa v Knight Rider. Z tohoto formátu si částečně dělal legraci Joss Whedon v seriálu Angel.

Tento formát již dnes nefunguje a v seriálech se více vyplatí větší obsazení, které nabízí divákovi větší dynamiku a více pohledů. Nelze říct, že by lidé měli zapomenout na existenci klasik, jako je právě MacGyver nebo Walker: Texas Ranger. Je ale lepší nechat je v minulosti.