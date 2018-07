Češi vyrazili do kin na muzikál. Jedničkou návštěvnosti je druhý díl Mamma Mia!

Muzikál Mamma Mia! s podtitulem Here We Go Again se na špici žebříčku vyhoupl hned v prvním týdnu po uvedení do tuzemských kin. Vyplývá to z údajů na webu Unie filmových distributorů. V Česku na film o víkendu přišlo do kin přes 64.000 lidí a celkem od uvedení více než 76.000. Snímek utržil za víkend zhruba 9,6 milionu korun a za celou dobu v kinech 11,4 milionu.

Animovaný snímek Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená zhlédlo o víkendu téměř 50.000 lidí a za celé dva týdny, kdy je snímek v českých kinech, přes 190.000 lidí. Hotel Transylvánie 3 dosáhl o víkendu na tržbách 7,3 milionu korun a od uvedení do kin dohromady 28 milionů Kč.

Na třetím místě žebříčku byl stejně jako o minulém víkendu český film z prostředí protialkoholní léčebny Úsměvy smutných mužů. Návštěvnost činila o víkendu přes 15.000 lidí a tržby zhruba 2,4 milionu korun. Za dva týdny v kinech vidělo snímek skoro 53.000 lidí a tržby dosáhly 7,6 milionu.

Na čtvrtém místě se drží komiksový snímek Ant-Man a Wasp. Na páté pozici je horor Děsivé dědictví, který recenzenti vychvalují do nebes.