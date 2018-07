RECENZE: Nejpostradatelnější Stallone posledních let? Plán útěku 2 se ani nesnaží

Putin pozval Trumpa do Moskvy, Trump je prý ochotný přijet. Přesto to má háček

Ray Breslin (Sylvester Stallone) se ještě donedávna živil testováním bezpečnostních systémů věznic – nechával se do nich zavřít a poté se z nich pokoušel utéct. Samozřejmě se 100 % úspěšností. V roce 2013 se mu ale jedna zakázka málem stala osudnou. Když se na konci prvního Plánu útěku úspěšně probojoval z nechvalně známé „Hrobky“, rozhodl se pověsit praxi na hřebík a do akce místo sebe posílat tým svých mladých učňů v čele s expertem na bojová umění Shuem (Xiaoming Huang). Tajemní majitelé Hrobky ale nezapomněli a přichystali si pro Breslina pomstu zvanou Hades. Na zápletce ale nijak zvlášť

Plán útěku 2 je hodně špatný film, a to po všech stránkách. Natočit ho Segal nebo Van Damme, putoval by rovnou na DVD. Sly je ale přeci jen hvězda mnohem většího kalibru. Oscarový kousek samozřejmě nikdo nečeká, film ale nefunguje ani jako béčko.

To je nejvíc znát na samotné akci. Tedy spíš na jejím nedostatku. Největší akční scéna se odehraje v prvních minutách, pak už jde jen o pouhé paběrkování – minutová honička dvou aut, několik kratičkých rvaček a dvě nebo tři přestřelky, které skončí dřív, než vůbec začnou. A i to něco málo „adrenalinových“ scén je provedeno tak diletantsky, až se z toho většině fanoušků Demolition Mana stahují varlata zpět do retroperitonea. Když pomineme počítačem animovanou krev a výbuchy, které vypadají, jako by je nevyprodukovalo hollywoodské studio, ale nějaký amatér v editačním programu za pár korun, je největším průšvihem kombinace extrémně roztřesené kamery, rychlých videoklipových střihů a minimálního nasvícení, díky kterým nemáte šanci se v soubojích orientovat. Natož se jimi nechat pohltit.

Všeobecnou nudu ještě podtrhují veskrze nevýrazní herci. Sázka na mladé neznámé se evidentně nevyplatila, protože se jedná o necharismatické neherce recitující svoje repliky tím nejrobotičtějším způsobem. Čest poloviční výjimce Xiaomingu Huangovi. Ten alespoň v některých scénách působí zajímavě. Než otevře ústa.

Stallone se pro jistotu nesnaží vůbec a celý film odehraje v podstatě v polospánku. Spolu s dalším charismatickým rváčem a druhou největší hvězdou filmu, Davem Bautistou, si ho navíc divák ani moc neužije – každý z nich se ve filmu objeví cca na 15 minut.

Třetím kamenem úrazu jsou repliky. Ono nejspíš nejde vyčítat hereckému ansámblu, že své party odříkávají, jako by je poprvé v životě četli z papíru. Takhle prkenné dialogy by nedokázal přesvědčivě přednést ani Stromovous. O ubohých pokusech o rádoby drsné hlášky snad radši pomlčet úplně.

Jestli je John Wick synonymem pro kvalitní moderní akční béčko, dal by se Plán útěku 2 po všech stránkách označit jako anti John Wick. Nejlépe bychom mohli tento smutný pokus o film přirovnat k Expendables 3… kdyby v nich nebyly žádné hvězdy, téměř žádná akce a jejich rozpočet byste zkrátili (minimálně) na pětinu.

Největším kladem filmu je tak možná paradoxně to, že není "až tak špatný", jak ho tato recenze vykresluje. Jeho hodina a půl se dá přežít téměř bezbolestně, a to i díky několika scénám, které jsou tak blbé, až se u nich nedá nerozesmát. Zbytek je jen nuda. Unavená nuda bez nápadu, šmrncu nebo snahy, podpalovat kvůli tomu v rozhořčení kinosál ale nejspíš nebudete.

Celkové hodnocení: 30 %

Escape Plan 2: Hades (2018)

Hrají: Sylvester Stallone, Dave Bautista, Xiaoming Huang, Jesse Metcalfe, Curtis "50 Cent" Jackson, Titus Welliver, Jaime King, Wes Chatham a další

Režie: Steven C. Miller

Scénář: Miles Chapman

Kamera: Brandon Cox

Hudba: The Newton Brothers

USA / 93 minut / akční, thriller