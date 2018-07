Kdo je novou mladou tváří Hollywoodu?

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

Americký herec s francouzskými kořeny se narodil v roce 1995 bývalé tanečnici na Broadwayi Nicole Flender a redaktorovi pro UNICEF Marcu Chalametovi. Když vyrůstal, trávil letní prázdniny v Le-Chambon-sur-Lignon u starých rodičů, kde často přemýšlel nad svojí kulturní identitou. „Když jsem tam byl, byl jsem francouzskou verzí sebe sama. Byl jsem kompletně pohlcen kulturou, dokonce jsem snil i ve francouzštině,“ prozradil Chalamet deníku La Presse. V dětství se chtěl stát profesionálním fotbalistou, ve třinácti letech dokonce trénoval na fotbalových kempech děti od 6 do 10 let.

Jeho prozatimní životní zlom nastal po dokončení základní školy, kdy jej přijali na Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts. Příjetí přitom nebylo tak jednoduché, nepodařilo se mu uspět při pohovoru, ve hře byl ještě konkurz.

„Když jsem viděl Chalameta u konkurzu, byl jsem tak ohromen, že jsem usiloval o to, abychom jej přijali. Dal jsem mu nejvyšší možné hodnocení, které jsem kdy uchazečovi dal,“ řekl jeho bývalý učitel Harry Shifman magazínu Vanity Fair. V průběhu studia si uvědomil, že si zamiloval herectví. Začal na něj pohlížet jako na řemeslo, které je možné pílí zdokonalovat.

Vztah Elia a Marzie je komplikovanější, i když ona si to dlouho neuvědomuje. Jestli je Elio bisexuál, nebo homsexuál je ale na divákově interpretaci. | foto: Falcon

Jako dítě se objevil v několika reklamách a hrál ve dvou kratkometrážních hororových filmech. Na televizní obrazovce se poprvé objevil v roce 2009 v seriálu Zákon a pořádek, později v dramatickém seriálu Royal Pains a v kritiky oceňované špionážní-thriller sérii Homeland. V roce 2014 poprvé debutoval na filmovém plátně v komedii Muži, ženy a děti na konci téhož roku hrál syna Toma Coopera (Matthew McConaughey) ve filmu Interstellar.

V letech 2015 a 2016 si zahrál v několika dalších filmech, ať už v komerčních či nezávislých. Rok 2017 byl pro Timothéeho hereckou kariéru zlomový. Po premiéře filmu Dej mi svoje jméno, se strhla lavina chvály nejen na hercovo konto, ale i na film samotný, která vyústila v řadu cen a nominací. V témže roce si zahrál v dramatu Hot Summer Nights, v coming-of-age komedii Lady Bird nebo po boku Christiana Balea ve westernu Nepřátelé.

K červnu 2018 má Chalamet před sebou čtyři projekty. Letos se objeví v roli Nica Sheffa, chlapce závislého na methanphetaminu v adaptaci románu téhož jména Beautiful Boy. Měl si zahrát i v novém snímu Woodyho Allena A Rainy Day in New York, který je kvůli allenově aféře s obtěžováním své dcery pozastaven. Výdělek z tohoto filmu věnoval herec charitám. Příští rok na něj čeká netflixové drama The King a villeneuvovské sci-fi Duna.

Timothée Chalamet je v současnosti jedním z nejopěvovanějších mladých hereckých talentů. Je v celku zřejmé, že jeho hvězda v budoucnosti jěště naroste. Teď je teprve na začátku.