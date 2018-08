Totalita v USA, narážky na Trumpa či ekologická katastrofa? Nový seriál odvážně paroduje celý svět

Co se stane až USA ovládne skupina náboženských fanatiků, která bude prosazovat tradiční a poněkud zastaralé společenské hodnoty? Co se stane, když lidé ztratí plodnost a stát bude zasahovat do intimního života svých občanů? Příběh služebnice je velmi povedená moderní interpretace legendárního románu Georga Orwella 1984.