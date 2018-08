RECENZE: Nejlepší akční film současnosti? Nový Mission Impossible předvádí nevídané kusy

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Ethan Hunt (Tom Cruise) měl spolu se svým týmem za úkol zajistit ukradené plutonium. Jenže předání v Berlíně neproběhne podle plánu a tak má Hunt na krku další globální hrozbu. Aby toho nebylo málo, přidá se na jeho stranu agent CIA August Walker (Henry Cavill), který má za úkol sledovat každý Ethanův krok. Jakmile se do děje připlete i starý známý Solomon Lane (Sean Harris), záporák z předchozího dílu, je zaděláno na pořádný problém.

I přes zdánlivě jednoduchou zápletku, se směr děje tolikrát změní, že divák přestává tušit, co bude příště. Právě neustálé zvraty se stávají ústředním pozitivem i negativem filmu. Posílují sice důvtipnost, ale v přílišném počtu tlačí na diváka. McQuarriemu se daří v průběhu příběhu dostávat Ethana Hunta do stále nových situací, které si ojediněle odporují po rozumové stránce. Přesto nový Mission Impossible není banální, jak by se mohlo u akčního filmu zdát.

Hunt a jeho tým | foto: CinemArt

Na rozdíl od patého dílu, je šestka více dějová a z hlediska hlavní postavy i temnější. Odhalují se informace, které byli v minulosti nezodpovězené. Humor funguje téměř bezchybně po celou dobu. Protipól Hunt a Walker funguje velmi dobře a napomáhá spádu příběhu. Jen škoda toho neustále vychvalování Ethana Hunta ostatními postavami. McQuarrie dělá z Hunta morální ikonu a absolutního zachránce světa.

Velkým plusem Mission: Impossible – Fallout je herecké obsazení, kdy si režisér a scénárista Christopher McQuarrie dal péči s návrátem starých známých postav do hry. Divák se nachází v situaci, kdy si vychutnává postupný nástup postav. Od Benjiho (Simon Pegg), Ilsy (Rebecca Ferguson), dcery Max z prvního dílu (Vanessa Kirby) nebo třeba Huntovu bývalou manželku Julii (Michelle Monaghan).

I když McQuarrie natáčel i předchozí díl Mission Impossible Národ grázlů, tak jeho rukopis je zde minimálně vidět. Na první pohled se vše jeví jako kdyby to točil jiný člověk, což byl ostatně i jeho záměr. Dávkuje pravidelně napjetí a drží diváka v naprosté pozornosti. Doplňující hudba od Lorne Balfeho, která zdánlivě připomíná Zimmerův legendární soundtrack k filmu Počátek, pak pouze umocňuje nekončící příval napjetí.

Po skončení filmu bude divák jistě rozdýchavat dvě hodiny nekončícího přívalu adrenalinu. Nejspíš si položí podobnou otázku, jakou si pokládá jedna z postav „Proč prostě ten Ethan Hunt už neumře?“. Nestárnoucímu Tomu Cruisovi půjde nejednou o život až se zdá, že má jako kočka devět životů. Z jednoho máleru se vyškrábe a přejde do dalšího. Pořád dokola a divák je mu svědkem.

Celkové hodnocení: 85 %

Mission: Impossible - Fallout (2018)

Hrají: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry Cavill, Vanessa Kirby, Alec Baldwin, Simon Pegg, Sean Harris a další

Režie: Christopher McQuarrie

Scénář: Christopher McQuarrie

Kamera: Rob Hardy

Hudba: Lorne Balfe

USA / 147 minut / akční, dobrodružný, thriller