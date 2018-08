RECENZE: Filmová adaptace Fakíra je plná nejen dobrodružství, ale i triviality

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Ideje natočit dobrodružný film pro širokou skupinu diváků je velmi ambiciózní, návrh se může zdát jednodušší než samotná realizace. Ken Scott se pokusil o adaptaci světového bestselleru od Ramaina Puertolase, který měl velký úspěch na mezinárodním trhu.

Příběh mladého talentovaného kouzelníka z malé vesničky zaujal miliony čtenářů po celém světě. Filmová adaptace úspěšné knihy vypráví fascinující životní cestu Aji, který se narodil chudé indické matce vychovávající svého syna bez otce. Místo zvláštních schopností disponuje vybroušenými triky, zručností a talentem. Jeho nemocná matka ho vyšle na tajemnou misi, má v Paříži navštívit Eiffelovu věž.

Neshoda s excentrickým taxikářem Aju zanechá kousek od Paříže, v obchodě Ikea. Tam se seznámí s nejkrásnější ženou, jakou kdy viděl, osud ho ale v Paříži nezadrží. Jeho naděje na lásku je zmařená, když v Ikei náhodou uvízne ve skříni, která je i s ním zabalena a odeslána napříč Evropou. Tím však jeho dobrodružství nekončí. Naopak tak začíná Ajova nedobrovolná, ale o to bláznivější cesta čtyřmi kouty Evropy.

film Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni | foto: Bioscop

I přes svůj zdánlivě dobrodružný charakter, tvůrci uvádí, že film není vhodný pro děti mladší 12 let. Některé scény jsou buď příliš náročné pro menšího diváka, anebo příliš růžové pro diváka dospělejšího. Režisér záměrně chtěl natočit film, který by mohl vytvořit konkurenci úspěšnému snímku Walter Mitty a jeho tajný život, ačkoli se tyto filmy fundamentálně liší z příběhového hlediska. Na rozdíl od Fakíra, Walter byl dokonale promyšlenou postavou s přesným psychologickým portrétem, netriviálním scénářem a dechberoucí hudbou.

Hlavní herec (Dhanush) svoji roli zvládá celkem dobře, ačkoli není jeho vinou, že pokus o adaptaci světově úspěšné knihy je zoufale nepovedený. Nepovedené jsou i hlavní postavy filmu – herečky jsou prázdné a nezajímavé, zdá se, že o filmovém neúspěchu tuší již předčasně. Sem tam se objevují opravdu zajímavé postavy, které ale jsou spíše marným zábleskem naděje.

Nehledě na velmi hezkou vizuální stránku, film působí přeplácaně a nevkusně. Jestli začátek filmu dokázal jednoduše upoutat divákovou pozornost sentimentálním životním příběhem hlavního hrdiny, následující pokračování je jakési zklamání. Postupně se celkové vyprávění stává nudné a namáhavé. Divák má dojem, že režiséra natáčení přestalo bavit již v půlce filmu, smlouva ale byla podepsána a herci již dostali své honoráře.

Ken Scott na svém příkladu dokazuje, že hezký obrázek a světový bestseller nestačí. Je škoda, že kniha, která svým fascinujícím příběhem dokázala zaujmout miliony lidí po celém světě, se nedočkala odpovídající adaptace. Podivuhodnou cestu Fakíra, který uvízl ve skříni z Ikey najdete v nejbližším knihkupectví. Dobrou zprávou je skutečnost, že v češtině najdete i další knihy od Romaina Puertolase.

Celkové hodnocení: 50 %

USA The Extraordinary Journey of the Fakir (2018)

Hrají: Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty, Barkhad Abdi, Gérard Jugnot, Sarah-Jeanne Labrosse, Seema Biswas, Abel Jafri, Mar Sodupe, Stefano Cassetti, Hearty Singh

Režie: Ken Scott

Scénář: Luc Bossi



Kamera: Vincent Mathias



Hudba: Nicolas Errèra

Francie / 92 minut / komedie