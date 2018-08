Samostatný film o Jokerovi? DC brojí proti Marvelu

Hollane, toto chceš do Brna? Žít Ceutu. Obohacení v praxi. Hašek a Ovčáček spustili kanonádu kvůli přijímání uprchlíků do Česka

Po Sebevražedném oddílu to vypáda, že DC chystá další film věnovaný záporákům. Hrát Jokera nebylo nikdy snadné. Prozatím jej nejlépe ztvárnil Heath Ledger v Temném rytířovi, kterého role stála život. Pak tu byl herec Jared Leto a teď to vypadá, že se do třetice o to pokusí charismatický Joaquin Phoenix.

Po boku Phoenixe se objeví slavný Robert De Niro, Marc Maron nebo nepříliš známá herečka Zazie Beetz. Režie se chopí Todd Phillips, který má za sebou trilogii Pařba (ve Vegas, v Bangoku, na třetí – pozn. redakce), Na doraz nebo komediální drama Týpci a zbraně. Na scenáři se spolu s režisérem podílí Scott Silver, jenž má za sebou projekty jako 8 míle nebo Fighter.

Rozpočet filmu je skromných 55 milionů dolarů, takže se očekává, že DC film vynechá velké akční sekvence ve prospěch soustředění se na to, jak by Joker nakonec mohl být konečným nepřítelem Batmana. Warner Bros popsal film jako „průzkum člověka, kterého společnost ignorovala. Jedná se nejen o studii charakteru, ale i o širší varovný příběh.“

O projektu Phoenix řekl: „Před třemi nebo čtyřmi lety jsem zavolal mému agentovi a řekl mu, proč nechtějí udělat malý film o jedné z těchto postav, film, který by studoval jejich charakter. Proč ne zrovna o Jokerovi. Když mi pak nabídli roli pomyslel jsem si, že nemůžete udělat Jokera, protože to prostě nemůžete udělat, udělal to někdo jiný.“ Tím herec narážel na svého zesnulého kolegu Heatha Ledgera.

„Zdá se, že velmi zajímavě rozumí tomuto světu a to ukazuje v tom, co se snaží říct, "řekl Phoenix o své práci s režisérem Phillipsem. Dále k tomu dodal: „Také je to velmi povzbuzující pracovat s ním na tomto konkrétním projektu. Cítím se jedinečný, v některých ohledech je to jeho vlastní svět a občas mně ta jeho vidina dost děsí. Mohlo by to být ta věc, která lidi děsí nejvíce."

Film by měl dorazit do kin 4. října 2019.