Herečka z Her o Trůny sdílí svoji nepříjemnou zkušenost s novináři

V nové epizodě seriálu Running Wild With Bear Grylls hvězda vysvětlila, jak může být jednání s tiskem „hrozné“. „Musíte dělat spoustu věcí za všechna ta ocenění a lidé vás soudí na základě rozhovorů, které uděláte,“ řekla Headeyová.

„Šla jsem na tiskovou konferenci, byla jsem v sedmém měsíci těhotenství a předemnou byla celá místnost novinářů. Jeden z nich si stoupnul a řekl mi, že jsem ve skutečnosti zklamáním,“ dodala. Následně pokračoval v sérii otázek až přešel ke komentování vlasů. „Paruka, kterou nosíte je mnohem lepší. Mám Vás rád jako blondýnu,“ okomentoval vzhled herečky. Zdrcená Headeyová dodala prázdnou odpověď v podobě OK.

O závěrečné sérii Hra o Trůny řekla filmovému portálu Gold Derby: „Mohu jen říci, že v poslední sérii se spolčí velké množství postav. I když mezi těmito malými skupinami existuje velké napětí, bojují za to, co si myslí, že je správné. Je to přeci Hra o Trůny, takže to bude krvavější, mnoho postav zemře a hlavně to bude více citově trýznivější než v předchozích letech.“

Herečka hraje Cersei Lannister v dlouběžící sérii a vrátí se do své role v závěrečné sézoně, která by měla jít ven v roce 2019.