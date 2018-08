Čínský herec prozradil, proč jsou Star Wars v Číně propadákem

V novém interview pro filmový web JoBlo herec Donnie Yen (Star Wars Rogue One) přemýšlel nad tím, proč se Star Wars nikdy moc neuchytili v Číně. Když se objevil Rogue One na trhu, dosáhl ve světě 1 miliardy, v Číně pouze 69.4 milionu dolarů. Ještě horší osud potkal letošního Sola, který přes celosvětový neúspěch vydělal v Číně pouze 3 milióny dolarů.

„Čínští diváci nevyrůstali se Star Wars, proto se to tam neuchytilo,“ vysvětlil Yen. „Marvel je mnohem jednodušší pochopit. Star Wars mají za sebou propracovaný svět. Pro Marvel, od kostýmu po hudbu, od vzorů po hvězdy, je mnohem jednodušší spojit mezeru mezi filmem samotným a diváky,“ doplnil Yen.

Yen je jedním z nejpopulárnějších herců z Hong Kongu. Objevil se jako Chirrut Îmwe ve Star Wars Rogue One. Herec řekl, že je nedostatek amerických režiserů a producentů, kteří by věnovali čas asijskému filmové trhu, proto nemohou být překvapeni, že se frančízy jako Star Wars neuchytí v Číně.

„Když mluvíme o amerických filmech, tak máme automaticky na mysli zapádní tvorbu. Její strukturu, finance, distribuci a marketing,“ řekl Yen. „Je to zlatý standard, je to bible a já se pořád učím. Čínští režiséři se neustále učí, ale i tak mají svůj hlas. Diváme se a studujeme americké filmy. Na druhou stranu si nemyslím, že by se západní režiséři zamysleli a vzali v potaz asijský trh, to je jeden z důvodů, proč se americké filmy v Číně prostě neuchytí,“ dovysvětlil svoji myšlenku Yen.

Další díl Star Wars zkusí svoje štěstí na čínském trhu, když vyjde devátá epizoda pod taktovou režiséra J.J. Abramse v prosinci 2019.