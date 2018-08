Nová série American Horror Story? Vše co o ní potřebujete vědět

Dáváte jídlo nebo maso do mrazáku? Vědci mají pádné argumenty, proč to nedělat

V předchozích rozhovorech řekl tvůrce seriálu Ryan Murphy, že by byl rád, kdyby seriál skončil před Vánocemi, protože „nechce míchat krev s vánočními symboly“. Tradičně má seriál premiéru v září, bylo potvrzeno, že osmá série bude mířit na televizní obrazovky 12. září. Takže Murphyho přání zůstane naplněno.

Nové American Horror Story ponese název „Apocalypse“. Fanoušci si původně mysleli, že by mohlo být American Horror Story: Radioactive, protože tento název byl registrován ochrannou známkou. V červenci dal Murphy na Instagram obrázek, kde znázornil devět kruhů pekla. K sedmi z nich byla přiložena jednotlivá série. Jediné hříchy jako chtíč a násilí zůstaly nevyplněné, proto se předpokládá, že osmá série se bude točit okolo jednoho z nich.

„Představil jsem příběh šéfovi televizního kanálu FX Johnu Landgrafovi a on řekl, že je skvělé, přitom zpočátku nechtěl vědět o čem to bude,“ řekl tvůrce seriálu Ryan Murphy. „Když jsem mu to řekl, tak byl radostí bez sebe. Bude to dost jiné od toho, co jsem dělali předtím, vždycky se snažím dělat opak toho, co jsem dělal v předchozí sérii,“ dodal Murphy.

Murphy odhalil, že se nová série nebude odehrávat ani v současnosti, ani v minulosti. Chce se vydat do budoucnosti, nikoliv však do vesmíru. Děj bude zasazen „za 18 měsíců ode dneška (tedy 6. dubna)“. Murphy navrhl fanouškům, aby se podívali, co se bude v té době dít. Co se týče podoby stylu, tak by se rád Murphy vrátil k podobě dvou nejlépe hodnocených sérií Asylum a Coven. Je to podle něj ta pravá podoba, pro seriálovou osmičku.

Jak fanoušci předpokládali, bude osmá série crossoverem první série Murder House a třetí Coven. Sloučení těchto dvou sérií přinese zpět staré známe postavi, nejen z Langdonovic rodiny (Murder House), ale i čarodejnice z New Orleans (Coven). Bližší detaily jsou zatím neznámé.

V sériálu se objeví stálí herci jako Sarah Paulson, Evan Peters nebo Kathy Bates, která nehrála v předchozí sérii. Zároveň Paulsonová a Peters byli potvrzeni jako režiséri některých epizod seriálu. „Našla jsem svůj domov, v tom smyslu, že pracuji pro člověka (míní Murphyho), který mě vidí celistvou. Zná moji silnou stránku i slabiny. Neustále mě inspiruje,“ řekla Paulsonová portálu Adweek o spolupráci s Murphym.

Další potvrzenou herečkou je Emma Roberts, která se vrátí v roli Madison Montgomery z třetí série Coven. Dalšími potvrzenými jsou herci Billy Eichner, Cheyenne Jackson, Adina Porter, Jessica Lange nebo Billie Lourd. Je stále nejisté, zdali se objeví v nové sérii herečky Lady Gaga a Angela Bassett. Posledním oznámeným hercem je prozatím Cody Fern, který si zahrál v murphyho vedlejším seriálu American Crime Stories.

Zatímco se dává dohromady osmá série, byla potvrzena již devátá. Murphy v jednom rozhovoru pro americký časopis The Hollywood Reporter řekl, že bude v seriálu tak dlouho pokračovat dokud bude mít nápady a seriál spád. Takže teoricky můžeme očekávat další série v budoucnosti.