Nová filmová adaptace Stephena Kinga? Herec prozradil víc než měl

Filmová adaptace knihy Osvícení od legendárního režiséra Stanleyho Kubrika se trochu liší od toho, jak byl román napsán. Proto King o filmu hovoří jako o „slabé adaptaci“ a zároveň je jedinou adaptací jeho díla, proti které aktivně vystupuje. Snad bude King potěšen s pokračováním románu v podobě chystaného snímku Doktor Spánek.

Ewan McGregor, který bude hrát dospělého Dannyho Torrance v hororovém pokračování, nedávno mluvil s americkým deníkem USA Today o své roli v disneyovském filmu Kryštůfek Robin. V průběhu rozhovoru se herec neudržel a začal mluvit o chystaném snímku, nehledě na to, zdali bude King s filmem spokojen.

„Myslím, že King cítil, že film Osvícení není věrohodnou verzí jeho knihy. Náš scénář je věrný své předloze, a proto jej nehodlám dávat pryč,“ prozradil herec. O režii chystaného snímku se postará Mike Flanagan, který má na svém kontě horory jako Oculus, Zlo nikdy nespí nebo Ouija: Zrození pekla.

Jestli si King chystanou adaptaci oblíbí se odvíjí od toho, jak moc bude respektovat svoji předlohu. Děj se točí okolo Dannyho Torrance několik let po tom, co se stalo v Osvícení. Postava je nyní alkoholikem, jehož „záhadné“ síly se vrací, jakmile je střízlivý. Torrance začne používat svoje síly ke komunikaci s umírajícím v místním hospicovém středisku. Příběh dostává spád, jakmile se Danny setká s mladou dívka, která má rovněž záhadné síly.

„Čtu román Stephena Kinga každý den a velmi si to užívám. Jsou momenty, kdy to Stephen trošku přežene a já si říkám, že to není spravné. Tohle přeci není Danny. Už teď si začínám myslet, že postavu znám daleko víc než Stephen King,“ okomentoval svoji přípravu na roli McGregor.

Po boku McGregora se dále objeví herečka Rebecca Ferguson nebo herci Carl Lumbly a Alex Essoe. Premiéra filmu je stanovena na 24. ledna 2020.