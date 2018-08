Herec Robert Redford potvrdil svůj odchod do hereckého důchodu

V roce 2016 Redford řekl, že ještě dva projekty a pak konec. Prvním z nich byl romantický film Our Souls at Night z dílny Netflixu, kde se objevil po boku Jane Fonda a tím druhým je kriminální komedie The Old Man and the Gun, kde Redford hraje kriminálníka Forresta Tuckera. Film má jít v americe do kin letos v září, hned po premiéře na Torontském filmovém festivalu.

„Nikdy neříkej nikdy, ale stejně jsem dospěl k závěru, že to bude pro mne lepší, když se vydám vstříc důchodu, přeci jen to dělám od svých 21 let. Řekl bych, že to stačí,“ řekl jednaosmdesátiletý Robert Redford na svoje herecké konto americkému týdeníku Entertainment Weekly.

Redford je na scéně od roku 1960, kdy se objevil v sérii televizních show a získal malou roli v basketbalovém dramatu Tall Story. Jeho věhlas stabilně narůstal napříč šedesátými lety ve filmech jako Štvanice, Bosé nohy v parku, dokud nenarostl ještě víc ve velkém hitu Butch Cassidy a Sundance Kid

jako protějšek k Paulu Newmanovi v roce 1969.

Po boku Paula Newmana se objevil v jeho dosud nejúspěšnějším filmu Podraz z roku 1973, který mu přinesl jeho dosud jedinou hereckou nominaci na Oscara. V roce 2001 byl oceněn filmovou akademií.

Paralelně s herectvím se Redford rozvíjel i jako režisér, kdy v roce 1980 vyhrál Oscara za snímek Obyčejní lidé a dále získal nominaci na Oscara za film Otázky a odpovědi v roce 1994. Redford také spoluzaložil v roce 1978 „něco“ z čeho je dnes filmový festival Sundance. V současnosti je prezidentem Sundance institutu.

Když se jej ptali, zdali plánuje pokračovat v režírování Redford řekl, že se ještě uvidí.