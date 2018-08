"Hraní pro mě skončilo." Robert Redford oznámil konec kariéry před kamerou

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Los Angeles - Robert Redford (81) hodlá s herectvím seknout po podzimní premiéře svého nového filmu The Old Man and the Gun. Na dotaz, zda hodlá skončit také s režií, ovšem odpověděl: "To se uvidí."