Nový Star Trek? Patrick Stewart se v něm vrátí po letech do role Picarda

Stewart sám představil velkou novinu fanouškům na každoročním srazu Star Treku v Las Vegas. „Budu pořád pyšný na to, že jsem byl součástí Star Treku Nová generace. Jakmile se dotočil poslední film na jaře 2002, cítil jsem, že Star Trek dosáhl svého přirozeného konce,“ řekl na setkání Stewart.

„Je to nečekaně příjemné nacházet se ve stavu úplného potěšení z návratu k Jean-Luc Picardovi a možnosti objevovat skrze něj nové dimenze. Vyhledávát novou formu života pro něj, když jsem si myslel, že jeho „život“ byl u konce,“ okomentoval Stewart znovuzrození postavy.

„V průběhu posledních pár let bylo neskutečně inspirující slyšet příběhy lidí, kterým Nová generace přinesla radost v obtížných životních situacích a dokonce mnohé postava Jean-Luca inspirovala v nacházení nových životních možností. Těším se na spolupráci s brilantním kreativním týmem, s kterým přineseme na svět svěží, nepředvídatelný a napinavý příběh ještě jednou,“ dodal Stewart.

Alex Kurztman bude na show pracovat jako výkonný producent. V minulosti Kurztman pracoval na dobře přijatém Star Treku Discovery. O prohlášení řekl, že je nesmírně rád a potěšen, že se na palubu přidal i Sir Patrick Stewart.

Větší detaily zatím nejsou známy, i když se očekává, že se bude jednat o zachycení picardových pozdních let života než o samotný reboot Star Treku Nové generace. Stewart na to řekl, že zatím nemají scénář, ale pracují na příběhu. Herec by chtěl přinést jiný pohled na postavu Picarda.

„Nemusí to být Jean Luc, kterého znáte a milujete. Může být mužem, který se změnil díky zkušenostem,“ řekl k transformaci hrdiny.

Druhá řada Star Treku Discovery se vrátí v lednu 2019.