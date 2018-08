Návrat Jima Carreyho? Herec se objeví v novém seriálu

Kidding je nové drama od televizní stanice Showtime, které znovusjednotí herce Jima Carreyho s režisérem Michelem Gondrym. Dvojice se zastavila v rámci letního turné u Televizní asociace kritiků, kde hovořila o chystaném seriálu.

„Byl jsem neuvěřitelně zaujat scénářem, když se přidal na palubu i Michel, byl jsem rád, že mám spoluhráče. Bylo to vzrušující,“ okomentoval počátek seriálu Carrey. Gondry naposledy pracoval s Carreym v roce 2004 na filmu Věčný úsvit neposkvrněné mysli.

„Naše spolupráce byla tentokrát odlišná, protože Jimovi předtím trvalo několik týdnů až měsíců než mi začal důvěřovat. Když jsme začali pracovat na Kidding bylo to jednoduché. Zkusil cokoliv. Nedokážete si ani představit, co všechno zkusil,“ řekl Gondy o spolupráci s hercem.

„Učíte se někomu důvěřovat. Vidíte co se stalo předtím a to staví důvěru. Bylo mnoho okamžiků na našem předchozím projektu, kdy jsem Gondrymu řekl, že mi to nedává smysl. On mi jen s klidem řekl proč to nezkusím,“ okomentoval spolupráci Carrey

Gondry natáčel deset epizod první série Kidding a je uveden spolu s Carreym jako výkonný producent. Seriál byl vytvořen Davem Holsteinem a po boku Carreyho se objeví herci a herečky jako Catherine Keener, Frank Langella nebo Judy Greer.

Příběh seriálu se točí okolo života úspěšného moderátora dětských pořadů Mr. Jeffa Picklese, jehož sledovanost nezná mezí. Rodiče svých dětí jej berou jako příkladného otce rodiny a správného Američana. Děti na něj pohlíží s nehynoucí láskou. Idylka netrvá dlouho, protože se Jeffovi začíná hroutit nejen jeho vlastní rodina, ale i duševní zdraví. Dobrý člověk v krutém světě čelí pomalému úniku zdravého rozumu, který je jak úsměvný, tak i srdcervoucí.

Kidding bude mít premiéru 9. září na americkém kanálu Showtime.