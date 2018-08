Herec Tom Hardy uvažuje nad koncem kariéry

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Fenomén „minimální mzda“. Co nejčastěji zaměstnavatelé porušují při jejím poskytování?

„Dosáhli jste vrcholu. Je vůbec zázrak, že jste se dostali alespoň blízko k nějaké hoře, kterou jste sami vylezli. Chcete ji slézt celou dolů a pokusit se o to znovu? Nebo chcete pryč z hory a najít si někde nějakou pláž?“ řekl herec magazínu Esquire.

„Co vás tolik táhne k dosažení hereckého umění? Když je vám čtyřicet, tak už ani nevíte. Mám toho tak trochu dost. Pokud mohu být zcela upřímný, tak chci žít život,“ dodal Hardy. Minulý rok se z herce stal čtyřícátník, dovršení tohoto věku změnilo jeho pohled na jeho dosavadní kariéru. I když Hardy neplánuje úplný odchod od filmu a televize, přehodnocuje svoje životní priority.

„Jaké to je něco tvořit? Napiš. Natoč,“ okomentoval tvůrčí proces. Hardy se svojí produkční firmou Hardy Son & Baker v současnosti pracuje na druhé sérii BBC seriálu Taboo a uvažuje nad tím, že by natočil filmovou adaptaci románu Once A Pilgrim.

Mezitím herec odhalil, že si vyvinul psychické problémy hráním role Eddieho Brocka, fotografa na volné noze, který se promění v strašidelnou bestii Venoma. „Ta postava má svůj etický rámec, cizinec z jiné planety ho nemá, proto musí pracovat na tom, aby mohli spolu fungovat. Zvíře, které v něm žije, způsobuje pocity jako by měl někdo tropickou nemoc a zbláznil se,“ okomentoval Hardy transformaci Brocka ve Venoma.

„Je to něco jako duševní onemocnění, ke kterému mám porozumění, protože mám nějaké své vlastní problémy. Doufám, že je dokážu v něco proměnit,“ dodal herec. Tom Hardy se v roli Venoma objeví v kinech 4. října.