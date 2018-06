TOP 10 zážitků, které vás čekají na letošním Metronome Festival Prague

Již za pár okamžiků vypukne v Praze jeden z největších tuzemských festivalů Metronome Festival Prague , který si díky své nabídce kavlitních interpretů a řady překvapení získal velkou řadu příznivců.

Metronome Festival Prague začíná už dnes a je letos nabitý zážitky, které jinde neuvidíte a neuslyšíte. Abyste si ho užili naplno, připravili pro vás pořadatele několik novinek a praktických věcí, které návštěvníkům umožní pomyslně proplout festivalem jako na obláčku.A které to jsou?

Cashless - 100 Kč jako dárek

O tom, že je celý Metronome bezhotovostní, informovali pořadatelé již dříve. Je možno si otevřít svůj festivalový účet.Ale možná nevíte, že můžete získat 100 Kč na váš účet zdarma. Stačí si otevřít online účet předem a dobít si libovolnou částku. Jako dárek vám bude dobit credit 100 Kč od Mastercard. A pro ty nejrychlejší bude bonus platit i na místě! Když si totiž v areálu dnes v prvních hodinách po otevření dobijete účet kartou Mastercard, bonus 100 Kč je váš.

Sluchátka pro největší příznivce

Milujeme kvalitní zvuk a na Metronomu si ho užijete dosyta. A abyste si ho mohli užívat i mimo festivalový areál, mohou vám k tomu složit sluchátka! Sto největších příznivců festivalu, kteří dorazí v pátek hned po otevření areálu v 15.30, dostanou sluchátka zdarma ke svému festivalovému náramku.

Happy Hour

Oblíbená šťastná hodinka je přichystaná v obou festivalových dnech, a to vždy dvě hodiny po otevření areálu. Tedy v pátek od 15.30 do 17.30 a v sobotu od 13.30 do 15.30 h. Díky RFID náramkům získáte ještě jedno pivo na účet organizátorů!

Bezpečně domů

Až pojedete z festivalu domů, udělejte to chytře. Zajímavou nabídku pro vás má Modrý anděl. Využijte jejich taxi, ti nejrychlejší dostanou slevu z cesty 100 Kč. Pro využití slevy zadejte v aplikaci Modrého anděla kód "anděl" a využijte vozy přistavené na Výstavišti.

Nyní pár praktických informací:

Hlavní bránu najdete u Maroldova panoramatu, je určitě vhodné přijít Stromovkou kolem planetária.Je samozřejmě možno si rezervovat parkování, ale Metronome je skvěle dostupný i městskou hromadnou dopravou.

Co vzít a nevzít do areálu? Jako na každý festival. Tedy aspoň v bodech:

- sečné, bodné, či úderové zbraně či jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků;

- hořlavé, výbušné, barvicí, toxické nebo jiné látky

- lahve, nádoby, plechovky nebo jiné předměty z lámavých materiálů

- pyrotechniku nebo odpalovací zařízení

- alkoholické nápoje nebo návykové a omamné látky

- zvířata s výjimkou asistenčních psů pro tělesně postižené osoby

- materiály propagující politickou stranu nebo hnutí

- nadměrná zavazadla

- materiály, které by propagovaly osoby, které nejsou oficiálními partnery provozovatele