The Chemical Brothers a David Byrne ozdobili festival Metronome

„Chtěl bych moc poděkovat všem divákům, kteří v tom třetím rokem jedou s námi. Zejména za trpělivost s novým systémem bezpečného odbavení a plateb na festivalu. Různé připomínky vnímáme a příští rok, kdy festival plánujeme na 21. a 22. června, zase vše společně o míle vylepšíme. Třetí ročník potvrdil, že akce roste a že je tu nová tradice. Ještě jednou velký dík všem, kdo se zapojili,“ řekl producent festivalu David Gaydečka.

Brány druhého dne festivalu se tentokrát otevřely už v půl druhé odpoledne a jako první vystoupili obnovení olomoučtí Nylon Jail. O pár chvil se rozezněly i reproduktory na ČT Park Stage, kde publikum rozehřála kapela Bad Karma Boy ze Slovenska. První kapelou, která si v sobotu zahrála na hlavní scéně festivalu, byli indierockoví Brunnetes Shoot Blondes z Ukrajiny.

Během dne se představily české i zahraniční kapely jako Them There, Places, Husky Loops nebo Mydy Rabycad, kteří roztančili diváky na hlavní scéně před The Chemical Brothers. Milovníci hudby si tak přišli na své a mohli si poslechnout nejrůznější žánry od alternativy přes pop až po rock či elektronickou hudbu. Publikum rozhýbaly i další kapely, jako Superorganism nebo Bokka.

festival Metronome a The Chemical Brothers | foto: Metronome Festival Prague/Peter Fulop

Americky hudebník David Byrne, který přišel na scénu po osmé hodině, doslova bral dech dokonale hudebně, choreograficky i scénicky propracovanou show. Těžištěm jeho repertoáru bylo poslední album American Utopia, do programu ale k radosti pamětníků zařadil i písně z éry svého působení ve skupině Talking Heads.

Jedno z nejzvučnějších jmen letošního festivalu, The Chemical Brothers, přišlo na řadu po desáté hodině, kdy byl prostor pod Metronome Stage zcela zaplněn. Známí vizionáři elektrické hudby do Prahy přijeli po dlouhých 11 letech. Blok The Chemical Brothers byl velkolepou tečkou za hlavním programem festivalu, který právem nalákal pod Metronome Stage nejvíce diváků za oba dny. Kapela nedala posluchačům šanci na oddech a odehrála špičkový set skladeb, které v 90. letech pomohly změnit hudební dějiny. Stále působivý zvuk a rytmy dotvářela mimořádná vizuální a světelná show.

festival Metronome a The Chemical Brothers | foto: Metronome Festival Prague/Peter Fulop

Příznivci taneční hudby zůstali i v ranních hodinách na závěrečném programu v Moon Stage, kde za pulty vystoupila Sister Bliss se svým Faithless DJ setem. Pokračovala DJka Barbora a festivalovou afterparty zakončil DJ Electrom.

„Jsme nadšeni, že se nám podařilo dát dohromady unikátní line-up, který v sobotu vyvrcholil Davidem Byrnem a The Chemical Brothers. I sami interpreti si atmosféru moc užili, potvrdili to nejen svými výkony, ale i prvními dojmy po jejich vystoupeních,“ sdělila Barbora Šubrtová, programová ředitelka festivalu.

Z pátečního programu divákům nejvíce utkví v paměti britská kapela Massive Attack s hostujícími Young Fathers, John Cale, zakládající člen The Velvet Underground, písničkář Tom Odell či velkolepá oslava 30. narozenin Tata Bojs a v neposlední řadě „návrat“ Sexy Dancers.