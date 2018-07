V Hradci Králové startuje třídenní Rock for People

Život v blízkosti uprchlického tábora v Řecku? Místní jsou připraveni vzít zákon do vlastních rukou!

Na jedné z největších tuzemských hudebních akcí se představí na 100 kapel, muzikantů a dýdžejů. Třídenní program představí zahraniční hvězdy v čele s britskými The Prodigy, kteří se do Hradce Králové vracejí po šesti letech. Festival předznamenal úterní Večírek pro nedočkavé, při němž se na jedné scéně představilo několik kapel, závěr obstarala formace Mydy Rabycad.

Hlavní program festivalu začne ve středu v 11:30 koncertem kapely Mala Ruckus a následně se rozběhne na všech deseti pódiích. Kromě The Prodigy v Hradci zahrají například britští The Kooks a The Vaccines, američtí Skillet, britská Sigma či dánská heavymetalová kapela Volbeat. Z českých interpretů se představí Gaia Mesiah, Vypsaná fixa či Tři sestry. Ze Slovenska přijedou Horkýže Slíže.

Součástí doprovodného programu festivalu budou například gastronomický festival, v nabídce bude bazén, pláže, kino, sportovní a adrenalinové zážitky, exhibice, soutěže a workshopy. Festivalové vstupné na všechny tři dny je 2200 korun. Jednodenní vstupenky jsou za 1200 korun, dvoudenní vstupenka na 5. a 6. července je za 1750 korun. Více informací o festivalu je na www.rockforpeople.cz.

Hlavní hvězdou loňského Rock for People byly americké gothic rockové hvězdy Evanescence se zpěvačkou Amy Leeovou. Za celé tři dny loni prošlo festivalem 25.000 návštěvníků.