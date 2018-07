V Praze dnes zahrají Rolling Stones, předkapelou je Pražský výběr

Život v blízkosti uprchlického tábora v Řecku? Místní jsou připraveni vzít zákon do vlastních rukou!

Rockoví matadoři zahrají v obvyklém složení Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts a Ronnie Wood. Koncert, na němž se čekají desetitisíce návštěvníků, si vyžádá dopravní omezení.

Brány areálu se otevřou ve 14:00, v 18:00 vystoupí švýcarská rocková kapela Gotthard, o hodinu později přijde na řadu Pražský výběr. Rolling Stones začnou hrát okolo 20:30. Vystoupení se uskuteční za každého počasí. Pořadatelé upozorňují, že v Letňanech nebude možnost parkování. Návštěvníci koncertu musí použít městskou hromadnou dopravu. Provoz metra bude prodloužen o hodinu, koncert skončí okolo 23:00.

V Česku "Stouni" vystoupili pětkrát, naposledy v roce 2007 v Brně v rámci turné A Bigger Bang. První jejich vystoupení v tehdejším Československu se uskutečnilo 18. srpna 1990 na Strahovském stadionu v Praze. Monstrózní koncert se konal pod patronací choti prezidenta Václava Havla Olgy a výtěžek z něj byl určen pro její nadaci Výbor dobré vůle.

Kapelu Rolling Stones, která vznikla v roce 1962, proslavily hity jako Angie, Wild Horses, Memory Motel, Honky Tonk Women, nebo (I Can't Get No) Satisfaction. Její první album vyšlo v roce 1964.