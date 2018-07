Královna barokní opery Véronique Gens zahájí již za týden Letní slavnosti staré hudby

Život v blízkosti uprchlického tábora v Řecku? Místní jsou připraveni vzít zákon do vlastních rukou!

V následujících týdnech, až do 8. srpna, pak Letní slavnosti staré hudby nabídnou dalších šest hudebních výprav do krajů, kde olivovníky lemují mořské břehy a kde jsou uloženy kořeny dávných kultur, které spoluvytvářely a ovlivňovaly nejrůznější evropské tradice i historii. Zahraniční i čeští špičkoví sólisté a soubory připomenou všem na palubě, že mýty a bájné příběhy ze Středomoří byly odedávna inspirací skladatelům a básníkům. Od středomořských břehů Španělska přes Itálii až po Orient vznikala zejména v období renesance či baroka celá řada hudebních forem a stylů, které pak vstřebávala celá kulturní Evropa.

Tematické propojení hudebně-dramatických děl vrcholného baroka s dávnými příběhy odehrávajícími se ve vodách a na pobřeží Středozemního moře prokáže již úvodní koncert festivalu s názvem Královny Středomoří 10. července v Divadle na Vinohradech. V pondělí 16. července nás do okouzlujícího prostředí Zámku Troja nasměruje Un Compás. Baskický Euskal Barrokensemble v čele s kytaristou Enrikem Solinísem si tentokrát přizvali sugestivního hráče na setar, Peršana Kiyu Tabassiana. Čtvrtek 19. července bude v kostele Panny Marie na Slovanech patřit zklidnění a duchovnímu zpytování, k nimž přímo vybízejí chvalozpěvy italského středověku. V programu příznačně nazvaném Mezi nebem a zemí se Tiburtina Ensemble s uměleckou vedoucí Barborou Kabátkovou spojí s Marcem a Angelou Ambrosiniovými, italskými virtuosy na nyckelharpu, aby přednesli unikátní laudy, čili oslavné duchovní písně pocházející ze vzácného rukopisu Laudario di Cortona ze 14. století. Láska a zrada, to je titul koncertu, který se uskuteční v pondělí 23. července v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě.

Polská {oh!} Orkiestra Historyczna s Martynou Pastuszkou nás ve čtvrtek 26. července v kostele sv. Šimona a Judy provede mořskou bouří do bezpečí středomořských přístavů, kde působili významní barokní skladatelé. Název La Tempesta di Mare poukazuje na skutečnost, že navštívíme Vivaldiho Benátky, ale také Scarlattiho Palermo či Neapol. Program Barocco napoletano nás v pondělí 30. července zavede ze Zámku Troja do křivolakých uliček staré Neapole plných hudby barokních skladatelů Falconieriho, Da Noly či Trabaciho.

Vyvrcholením letošních Letních slavností staré hudby bude ve středu 8. srpna večer s názvem Evropa galantní. V koncertním provedení opery Andrého Campry L’Europe galante uslyšíme poprvé společně hrát Les folies françoises v čele s Patrickem Cohën-Akeninem a Collegium Marianum pod vedením Jany Semerádové, kteří připomenou současné Evropě, jak tanec a láska kdysi evropské národy spojovaly a jak by mohly spojovat znovu. V Camprově geniálním díle, které hudebními prostředky s nadhledem vykresluje přelétavé Francouze, rozněžnělé Španěly, žárlivé Italy i prudké Turky, se vedle obou renomovaných hudebních těles představí sedm vynikajících pěvců z celého světa, v čele s francouzskou sopranistkou Chantal Santon-Jeffery, která se do Prahy vrací po loňském úspěšném koncertu a letošním působením v roli lektorky na Akademii Versailles.