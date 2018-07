Skandální odhalení? Vítězná píseň letošní Eurovize je nejspíš plagiát

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

Autory Toy jsou Doron Medalie a Stav Beger a oběma vydavatelství zaslalo dopis s varováním o možné žalobě. Pokud by soud konstatoval, že je píseň opravdu plagiát, byla by diskvalifikována z Eurovize a Izrael by přišel o vítězství i o právo být hostitelem soutěže příští rok.

Podobnosti obou písní si všimlo více lidí, ale právníci Universalu tvrdí, že podobnost rytmu a harmonie je tak velká, že může jít o porušení autorských práv.

zdroj: YouTube

Medalie má odjet do USA a pokusí se tam hrozící stíhání odvrátit, oznámila televizní stanice Hadašot. Podle ní je ale vydavatelství Universal Music ve svých požadavcích vůči Madaliemu a Begerovi odhodláno dále postupovat. Televize s odvoláním na své zdroje uvedla, že i když se podaří autorům v USA dohodnout, Evropská vysílací unie (EBU), jež Eurovizi organizuje, může dospět k závěru, že skladba Toy není originál, a tudíž nepřipustitelná do soutěže.