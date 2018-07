Utajený koncert na Abbey Road. McCartney vystoupil před vybranými fanoušky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Londýn - Paul McCartney (76) uspořádal před zářijovým vydáním nového alba exkluzivní koncert pro vybrané fanoušky, a to přímo v legendární nahrávacím studiu Abbey Road Studios. Zazpíval přes dvě desítky songů, včetně beatlesovských hitů jako Drive My Car, Lady Madonna nebo Back In The U.S.S.R.