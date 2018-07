Paul McCartney si dobírá Stinga. Přiznal, kterou skladbu mu závidí

Jak by vypadala Česká republika, kdyby vystoupila z EU? Czexit by tvrdě pocítil každý

Paul McCartney (76) je pokládán za jednoho z největších skladatelů v dějinách populární hudby. Přesto i on zná pocit závisti vůči jiným autorům písní. "Ano, to se mi stalo u Fields Of Gold od Stinga," přiznal dnes při debatě v rodném Liverpoolu legendární frontman někdejších The Beatles.

S britským kolegou, který se proslavil ve skupině The Police, o tom už mluvil. "Stingu, ukradls mi moji píseň," citoval McCartney svou vlastní žertovnou poznámku, když dnes odpovídal na dotazy z facebooku na Liverpoolském institutu múzických umění.

McCartneymu vyjde 7. září nové album Egypt Station. Má jít o konceptuální album, které uvozuje i uzavírá ruch nádraží. Konkurovat dnešním megahvězdám popmusic, jako jsou Beyoncé nebo Taylor Swiftová, tak nemíní. Jejich alba jsou spíše kolekcemi jednotlivých skvělých singlů "a taky na to nemám nohy", vtipkoval McCartney.